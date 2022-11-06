Цветы, минута молчания и почетный караул: «Комсомолка» провела памятную акцию на Марсовом поле

В честь 65-летия первого Вечного огня в России «Комсомольская правда» организовала акцию памяти на Марсовом поле. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пламя Вечного огня отражается в сердце каждого петербуржца! Какие бы трудности, сложности и невзгоды не выпадали на долю города-героя, сила Вечного огня до сих пор придает мужества и стойкости всем нам.

Чтобы поддержать многолетнюю традицию и отдать дань уважения тем, в честь кого пылает негасимый факел, 6 ноября 2022 года «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» организовала акцию памяти на Марсовом поле.

Несмотря на непогоду у мемориала стойко дежурил почетный караул. Фото: Артем КИЛЬКИН

ОГОНЬ, РАЗГОНЯЮЩИЙ ТУЧИ

В день годовщины мемориала был выставлен почетный караул. Несмотря на непогоду, у Вечного огня собралось множество людей. Это были представители власти и молодежных общественных организаций, жители блокадного Ленинграда и неравнодушные жители Петербурга.

- Мы собрались, чтобы отдать дань памяти силе и стойкости наших предков, - обратилась к собравшимся генеральный директор и главный редактор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова. - Герои прошлого стойко защищали свою землю и сложили свои жизни на алтарь победы. Вечной свечой памяти в их честь теперь горит это пламя.

Перед собравшимися выступила генеральный директор и главный редактор «Комсомолки в Петербурге» Ирина Жеглова. Фото: Сергей ТАРАСОВ

Участники акции молчаливыми торжественными стражами стояли у памятника. Яркое красное пламя с силой вырывалось вверх к небу, будто разгоняя тучи и осенний мрак.

- Сегодня исполняется 65 лет с момента зажжения вечного символа, - сказала глава администрации Центрального района Елена Федорова. - Это символ той памяти о героях и защитниках Родины, благодаря которым наша страна едина и сильна. Смотря на этот огонь, мы также думаем и о тех, кто сегодня борется за нашу Родину и ее будущее.

Глава администрации Центрального района Елена Федорова напомнила о важности символа Вечного огня. Фото: Сергей ТАРАСОВ

Снег и ветер не мешали жителям города-героя чествовать тех, кто в свое время прошел через страшные лишения и отдал все без остатка. Вокруг мемориала собиралось все больше людей. Партнер проекта «Комсомолки» холдинг «Росстройинтвест» и Межрегиональное общественное патриотическое движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» выдвинулись на Марсово поле большой делегацией - они никогда не пропускают значимые для города мероприятия.

Проникновенную речь произнесла заместитель председателя Межрегионального общественного патриотического движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Ирина Зимнева. Фото: Сергей ТАРАСОВ

- Я предлагаю взглянуть в прошлое: еще в 1932 году, 90 лет назад, рабочие Кировского завода приходили сюда почтить память павших в Гражданскую войну солдат, - отметила заместитель председателя Межрегионального общественного патриотического движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Ирина Зимнева. - Тогда еще не было Вечного огня, но люди приходили на Марсово поле, чтобы отдать дань уважения героям страны. Это место - главный символ для всех, кто помнит подвиги своего народа. Именно поэтому вечные огни пылают почти в каждом городе России.

Среди пришедших отдать дань уважения Вечному пламени было много молодых ребят и девушек. Фото: Сергей ТАРАСОВ

ЮНЫЕ ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ

Среди пришедших отдать дань уважения Вечному огню было много молодых ребят и девушек: представители движения «Юнармия» из СПб ГБУ «Дзержинец» и АНО Северо-Западный патриотический центр «АВАНГАРД», учащиеся Санкт-Петербургской академии милиции имени Щёлокова, Морской технической академии имени Синявина, а также колледжа ГУ МРФ имени адмирала Макарова. Отчетливо видна преемственность традиции - почитания главных символов Отчизны.

На Марсово поле пришли представители движения «Юнармия» из разных районов города. Фото: Сергей ТАРАСОВ

- Хотя сегодня и принято ругать молодежь за то, что она не сильно привязана к своей Родине, это не так, - отметил начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Санкт-Петербурга Владимир Кузьмин. - Наши дети - настоящие патриоты, важно просто не мешать им развиваться и учиться. У нас в России растет прекрасное поколение, которое чтит и любит свою Отчизну. Спасибо вам за то, что вы есть!

После важных слов, сказанных у алтаря памяти, пришло время говорить искусству поэзии и музыки. Участница детско-молодежной общественной организации «Тинэйджер плюс» Милана Екшинкеева подготовила поэтические строки, которые прозвучали в честь вечного пламени. Юнармеец отряда «Дзержинец» Борис Глушак прочитал стихотворение собственного сочинения о любви к родине. Также в память о воинах и защитниках Отечества юнармеец Арсений Линник исполнил песню «Наша армия». Звуки чистого детского голоса эхом разносились по полю. Ему вторил ветер в окружающих деревьях, будто это подпевают тысячи солдат, которые маршировали на Марсовом поле во времена Российской империи или защищали город от налетов с зенитной батареи, расположенной на этом месте во время блокады.

Начальник штаба регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Санкт-Петербурга Владимир Кузьмин подтвердил, что наши дети - настоящие патриоты. Фото: Сергей ТАРАСОВ

ЦВЕТЫ ПАМЯТИ

Когда песня стихла, участники акции возложили красные гвоздики к алому пламени мемориала, а юнармейцы прошли торжественным маршем. После этого все смолкло в торжественной минуте молчания, к которой, кажется, присоединился весь Петербург.

Участница детско-молодежной общественной организации «Тинэйджер плюс» Милана Екшинкеева подготовила поэтические строки, которые прозвучали в честь вечного пламени. Фото: Сергей ТАРАСОВ