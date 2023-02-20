Вербовщика запрещенных в России «Свидетелей Иеговых» задержали в Ленобласти

Вербовщика запрещенных "Свидетелей Иеговых" поймали в Ленобласти. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Сотрудники СК и ФСБ задержали руководителя одной из ячеек запрещенного на территории России «Управленческого центра Свидетелей Иеговы». Целых семь лет мужчина занимался пропагандой экстремистской литературы и учения для привлечения новых членов. Кроме того, вербовщик собирал пожертвования на пропаганду опасных семинаров, где людям дурили голову. Теперь его и других участников подозревают в экстремизме.

- На территории Кингисеппского района следователи провели шесть обысков и изъяли литературу с признаками экстремистского содержания, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области.

Также следователи нашли необходимые документы, которые доказывают незаконность организации. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение. Следствие будет просить суд об аресте вербовщика.

Напомним, что организацию признали экстремистской Верховным судом России в апреле 2017 года. Через год у «Свидетелей Иеговы» отсудили недвижимость на несколько миллиардов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Верховный суд признал экстремистской деятельность "Свидетелей Иеговы"

Деятельность организации в России запрещена (подробности)

У «Свидетелей Иеговы» отсудили недвижимость на два миллиарда рублей

Секта передарила ее собственникам из США (подробности)