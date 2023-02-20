ТОП-5 фактов о семейной ипотеке, которые вы могли не знать

Для семей с детьми действуют выгодные условия покупки жилья. Фото: freepik.com.

Благодаря господдержке многие россияне получают возможность купить свое жилье по сниженной ставке. Семьи с детьми – в приоритете. Программа семейной ипотеки была запущена еще в 2018 году, но с тех пор много раз менялась, в том числе совсем недавно. Разбираемся, кто, как и на каких условиях может получить семейную ипотеку в 2023 году.

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

Раньше получить семейную ипотеку могли только те семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года. Теперь программа стала доступна и семьям с двумя детьми до 18 лет на момент заключения сделки. При этом срок рождения детей не имеет значения. Требование о рождении с 2018 года будет действовать, только если у заемщика один ребенок. То есть семейной ипотекой может воспользоваться большее число семей с детьми.

ПЕРВЫЙ ВЗНОС МЕНЬШЕ, СРОК - БОЛЬШЕ

Еще один важный момент - первоначальный взнос по семейной ипотеке установлен в размере 15% от стоимости квартиры. При этом в качестве первого взноса можно использовать материнский капитал.

- Это существенно облегчает получение семейной потеки, но далеко не все знают и пользуются такой возможностью. Кроме того, семейную ипотеку дают на 35 лет, а не на 30, как стандартную. Это существенно снижает ежемесячный платеж, - говорит генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Денис Заседателев.

БЕРИ, СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ

Не все знают и о том, что семейную потеку можно брать не один раз.

- Можно улучшить свои жилищные условия, когда дети только родились, а потом купить квартиру подросшему сыну или дочери. Это очень удобно. Например, пока ребенку ещё семнадцать, ему можно купить квартиру в ипотеку на 35 лет с достаточно небольшим ежемесячным платежом, - говорит Денис Заседателев.

ПОСИЛЬНАЯ СТАВКА

Ставка по кредиту в рамках семейной ипотеки осталась прежней – 6% годовых. Но многие банки и застройщики предлагают программы со сниженными ставками, благодаря субсидированию.

- Большинство банков предлагали ставку в размере 5,3%. Минимальная ставка практически у всех застройщиков, в том числе и у нас - 3%, - рассказывает Денис Заседателев.

БОЛЬШЕ МЕТРОВ ДЛЯ СЕМЬИ

Сумма кредита по программе «Семейная ипотека» - 12 млн для Петербурга и Ленинградской области.

- С учетом того, что первоначальный взнос должен быть 15%, а сумма кредита 12 млн, то общая стоимость получается где-то 13,5 миллионов. На эти деньги можно купить хорошую двухкомнатную квартиру. Если говорить про Ленинградскую область, то это может быть уже трехкомнатная квартира, - говорит Денис Заседателев.

Программой «Семейная ипотека» можно воспользоваться для покупки как строящегося, так и готового жилья в новостройке. Продавцом обязательно должно выступать юридическое лицо - застройщик.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест»:

- Многие семьи хотят улучшить свои жилищные условия, но сомневаются, нужно ли покупать квартиру сейчас или стоит подождать. Давайте вспомним, что говорят философы и психологи - не надо откладывать жизнь на потом. Если есть возможность, то покупать жилье лучше сейчас. Тем более как раз сейчас текущие условия по ипотеке достаточно комфортные, а застройщики индивидуально подходят к каждому покупателю, предлагают гибкие условия и стараются подсказать лучшие варианты. Конечно, надо верить в лучшее, но жить нужно сегодняшним днем.