Продюсер фильма «Елки» заявил, что его вывезли в лес под Петербургом и заставили копать себе могилу

Иван Архипов (в центре) и Олег Тактаров (слева) на съемках боевика "Квест" под Петербургом. Фото: Юлия СТАЛИНА

Полиция Курортного района Петербурга ведет проверку по заявлению известного кинопродюсера и режиссер Ивана Архипова, который заявил, что его вывезли в лес и заставили рыть себе могилу. Разборка в стиле 90-х якобы произошла в минувшее воскресенье.

- По словам заявителя, 6 ноября около 15:30 он находился в своем «Гелендвагене», припаркованной на обочине дороги к шалашу Ленина в Разливе. Внезапно в машину сели двое мужчин в балаклавах и, под угрозой оружия, заставили отъехать на несколько километров, завели в лес и дали лопату в руки, - сообщает источник «КП-Петербург».

Пока продюсер копал себе могилу, злодеи отвлеклись и похищенный смог убежать. После этого он добрался до ближайшего края цивилизации, которым оказалась станция «Водоканала» и оттуда позвонил в полицию.

По словам Архипова, в Разлив он поехал для выбора места к натурным съемкам. Изначально мужчина сообщил в полицию о похищении, но позднее отказался подавать официальное заявление.

Интересно, что одновременно с этим в соцсетях супруги продюсера появилось сообщение о его смерти и сборе денег.

Сейчас полицейские проверяют все обстоятельства произошедшего и разбираются в неоднозначной истории.

Напомним, что Иван Архипов известен как один из продюсеров кинокомедии «Елки-5», фильма «Музыка крыш» и других картин. Съемки последней - боевика «Квест» с Олегом Тактаровым прошли в сентябре 2022 года под Петербургом в районе Разлива, как раз в месте предполагаемого похищения.

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