Звезда сериала «Даешь молодежь!» Михаил Башкатов: Я мог стать бандитом или наркоманом, но меня спасла мама

В «Даешь молодежь!» Михаил Башкатов играл гопника и метросексуала. Фото: Телеканал СТС

«О, майгарбл, Данила!» - едва ли кто-то из тех, кому сейчас за 20 лет, не знает эту легендарную фразу. Еще десять лет назад она доносилась чуть ли не из каждого включенного телевизора. Тогда на экранах блистал сериал «Даёшь молодёжь!», где на ломаном английском удивлялся жизни метросексуал Герман в исполнении актера Михаила Башкатова. Сейчас артист уже сам растит детей-подростков, а в театре играет не молодежь, а ее родителей. В роли отца подростка Башкатов выступил и в Петербурге, куда приехал в рамках фестиваля «Знание.Театр», организованного Российским обществом «Знание», с новым спектаклем «Трудный экзамен».

САМОЕ СТРАШНОЕ - ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ЧЕЛОВЕКА

- В «Трудном экзамене» вы играете отца подростка. Ваши мальчики до этого возраста еще не доросли. Легко ли понять своего персонажа?

- Старшему сыну скоро исполнится 12 лет, и он на самом деле уже подросток. Современные дети ментально взрослеют раньше, поэтому в нем уже угадываются подростковые черты: стремление к независимости, легкое попрание родительского авторитета. Я тоже был подростком, поэтому мне есть, о чем играть.

- Как у отца, у вас есть похожие страхи? Не понять своего сына, отдалиться от него.

- Конечно, есть. У меня больше страх не найти в себе силы понять ребенка или принять его - начать гнуть свою линию, переделывать человека. Это самое страшное… Это то, кем я боюсь стать в роли отца - человеком, который силовыми методами меняет своего ребенка. Он ведь другой человек, он должен сделать свои ошибки, пройти свой путь. Главное, не переусердствовать в ограждении его от совершения каких-то ошибок. Но как отец ты все равно каждый раз думаешь: «Так, я должен вмешаться!»

- С младшими справляться проще, когда этот путь уже пройден со старшим?

- Мы с женой шутим, что на старшем сыне все шишки набили. Хотели как лучше, но где-то переусердствовали. Младшему сыну гораздо легче живется, потому что мы уже понимаем, чего делать не стоит, где можно дать свободу.

- Не так давно у вас родилась дочь. Воспитывать девочку сложнее?

- Девочка - это другое. С мальчиками я чувствую ответственность, что из них нужно воспитать достойных мужчин, а из девочки я не смогу воспитать женщину. Понимаю, что ее нужно просто любить. Мое воспитание к этому и сводится. Я стараюсь окружить ее любовью.

МАМА С ДЕТСТВА ЗАСТАВЛЯЛА УЧИТЬ СТИХИ

- Насколько тяжело сейчас привлекать молодежь в театр? И нужно ли это вообще делать?

- Сейчас это более актуально, чем когда либо. Мне кажется, современная молодежь с реальностью сталкивается реже, чем, к примеру, я в юношестве. Я воспитывался двором. Если я хотел уйти от реальности, то шел в библиотеку. Мне хотелось погрузиться в сказку, и я брал книгу. Сейчас проще: ты включаешь игру и погружаешься в нее. Только вот если в литературе есть ситуации, которые с тобой в реальной жизни не происходят и ты можешь их с ее помощью прожить, то в игре такого нет. Там нет противоречий.

Так вот театр - это место, где ты тоже проживаешь чужую жизнь. Там ты отрываешься от своих сиюминутных проблем. Ты переживаешь за несуществующие истории, а сопереживать выдуманным персонажам - это чуть-чуть другой духовный уровень. В кино ты тоже сопереживаешь, но нет такого погружения - всегда можно поставить на паузу. Ты можешь сколько угодно страдать в своей жизни, но это тебя убивает. В театре страдания не убивают, а возвышают, поэтому он до сих пор жив.

Сейчас Михаила чаще можно увидеть на сцене театра, чем на экране телевизора. Фото: «Знание.Театр»

- Ваше детство в биографиях описывают очень неоднозначно. Рядом идут приводы в полицию, дворовая жизнь и занятия бальными танцами. Так каким же оно все-таки было?

- С одной стороны, я рос во дворе - по дворовым законам, что называется. У меня была своя банда какая-то. В 1991 году страна развалилась, мне тогда было 10 лет. Появилась абсолютно новая страна. Капитализм. Многие мои товарищи по двору сказали: «Я не буду учиться. Я куплю блок сигарет и буду продавать поштучно. Заработаю - куплю еще два блока». Кто-то пошел в бандиты, кто-то стал наркоманом. Страшные истории. Все это разворачивалось перед моими глазами.

У меня был вариант присоединиться к ребятам, а был вариант, который предложила мама. Она с детства заставляла меня учить стихи, тянула к прекрасному. Эта тяга к прекрасному пересилила во мне тягу к земному, и я пошел в театр, занялся бальными танцами, ходил в кинокружок, туристический кружок. Что-то прагматичное и понятное всегда было мне не особо интересно. В какой-то момент мне стало неинтересно то, чем жили мои ребята со двора. Вот так лет в 13-14 у меня появилась мечта. Так я и спасся.

ДВОЙНОЕ ДНО БАШКИ

- Вашим первым крупным сериалом стал проект «Даёшь молодёжь!». В нем все персонажи очень гиперболизированы. Как они рождались?

- Это были скетчи, там нет времени на экспозицию. Когда вы смотрите фильм или сериал, то создатели первые 15-20 минут вас погружают в персонаж - раскрывают тайны, детские травмы, задачи, способности. А тут анекдот. Это не роман, нет 50 страниц на то, чтобы погрузиться в героя. Тут «русский, немец и китаец» - заданные архетипы. То есть персонаж сразу должен быть яркий, понятный. Он не может быть в полутонах, тогда вы просто не поймете шутку. Если гопник, то гопник, если метросексуал, то конкретный метросексуал. Это просто жанр короткой истории. Посмеялся и забыл.

Уже потом, спустя сезоны, вселенная начала разрастаться. К концу сериала у нас на хлопушке, где отмечались номера скетчей, была цифра больше 2100 скетчей. Примерно в 1500 снялся я. Так, с развитием сериала в Башке, к примеру, начали искать «двойное дно». Оказалось, что он из интеллигентной семьи, играет на скрипке. Биография персонажа разрасталась, но изначально это было лишь маской.