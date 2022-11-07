Памятник замученному живодерами коту Кузе установили в Петербурге

В Петербурге установили памятник коту Кузе. Фото: vk.com/public216449934

Памятник коту Кузе появился на кладбище домашних животных в Красногвардейском районе. Скульптуру котика установили в память обо всех замученных, как и сам Кузя, животных. Церемония открытия состоялась в минувшие выходные.

- Открытие памятника состоялось, низкий поклон всем участникам, скульптору Анне Шумаковой (город Челябинск), организаторам, руководству городского кладбища животных и всем кто принимал участие в сборе средств. Кузя объединил нас, он в наших сердцах, - написали зоозащитники в тематической группе ВКонтакте.

Напомним, что жестокая расправа над котом потрясла всю Россию осенью 2021 года. Многодетная жительница Северодвинска (Архангельская область) и ее гражданский муж выкрали у матери мужчины Кузю и, снимая все пытки на видео, замучили кота до смерти. Причиной стал конфликт невестки со свекровью.

В феврале 2022 года суд признал живодеров виновными, дав женщине три года два месяца колонии, а ее сожитель, убивший кота матери, проведет за решеткой три с половиной года. Осужденную женщину также лишили родительских прав.

На памятник Кузе и всем замученным животным собирали деньги по всей стране. И 6 ноября в Петербурге состоялась церемония открытия.

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