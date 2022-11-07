Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 ноября 2022 10:56

«Еще неделю можно поездить, а к выходным точно надо менять резину»: главный синоптик пообещал скорый приход зимы в Петербург

Серия циклонов с теплом и дождями накроет Петербург до середины ноября
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Дожди будут лить всю неделю, а к выходным опять резко похолодает.

Дожди будут лить всю неделю, а к выходным опять резко похолодает.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теплая, но мокрая неделя ожидает жителей Петербурга. Начиная с наступившего понедельника над гордом будут гулять циклоны с Атлантики, которые с одной стороны принесут повышение температуры, а с другой не дадут прекратиться дождям.

- Эта неделя очень теплая, выше нормы. Температура будут доходить до +10 градусов. Но причиной этому не один циклон, а серия циклонов с западной Атлантики, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92.0) FM главный синоптик города Александр Колесов.

Небольшой перерыв между циклонами может быть в пятницу, а так всю неделю - дожди. Но пока это лишь прогноз.

С другой стороны те автомобилисты, которые не успели сменить летнюю резину на зимнюю, получили небольшую отсрочку. Но лишь в несколько дней. К выходным опять придет похолодание. И уже надолго - зима близко.

- Эту неделю еще можно проездить на летней резине. А в выходные надо менять, ожидаем возвращения погоды, как была в эти пятницу-субботу-воскресенье, и понижение температуры. Зима уже должна подходить. К 20 числу ожидаем переход «через ноль», когда среднесуточная температура уходит в отрицательные значения, - предупредил синоптик.

КАРТИНА ДНЯ