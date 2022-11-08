Вадим Галыгин: Народ избалован глупым юмором и выключает телевизор, если там нет обнаженки

Когда-то Вадим Галыгин сам играл в КВН. Сейчас он сидит в жюри клуба веселых и находчивых. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Добрый вечер! Это КВН, мы начинаем!» - эту фразу с телеэкранов мы слышим десятки лет. Однако мало кто знает, что в этом году 8 ноября «Клуб веселых и находчивых» отпразднует свое 61-летие. В преддверии праздника «Комсомолка» поговорила с кавээнщиком, членом жюри клуба веселых и находчивых Вадимом Галыгиным о его первых шагах в юморе, тяжелых временах для комиков и избалованной шутками публике.

ЛЮДИ СТАЛИ РАБАМИ СМАРТФОНОВ

- Первое выступление в КВН было, когда я еще учился в военном училище. Это больше походило на переделки каких-то анекдотов - такая художественная самодеятельность. С одним из первых номеров я выступил за команду «Минполит-Ша», за которую впоследствии и играл. Это была деревенская песня «По бугоркам, по низким косогорам». С ней мы попали в белорусский КВН с командой военного училища, тогда выступления еще даже не снимали.

На нашу долю выпал период, когда телевидение становилось новым - коммерческим. Раньше в каждой команде КВН участники были актерами и авторами. К сожалению, потом такая практика канула в Лету. Нам приходилось писать шутки и другим командам. Когда коммерция только зарождалась, никто толком не знал, как писать, создавать форматы, программы. Все это легло на плечи авторов КВН, которые делали это методом «юмористического тыка». Потребность в авторах была большая, поэтому из КВН вышли все те люди, которых сейчас считают популярными.

Галыгин признает, что практически все, что у него есть, ему дал КВН. Вот и в Comedy Club он пришел, когда уже был известен публике. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Как изменился отечественный юмор за годы, что вы с ним работаете?

- С приходом Интернета люди стали рабами коробки под названием смартфон. Сегодня народ избалован и перенасыщен юмором, в том числе глупым, низкопробной развлекухой. Если через четыре секунды тебе не показали голую часть тела или что-то не произошло, то ты это выключаешь. Это касается и детей, и взрослых. Поэтому существовать на телевидении с чистыми текстами, правильным посылом и настоящим юмором стало практически невозможно. Идет вал контента, поэтому можно говорить, что и кино испортилось, и музыка - все действительно измельчало, потому что люди катаются в этом как сыр в масле.

- Стало ли из-за этого тяжелее рассмешить публику?

- Конечно. Она уже даже не умеет правильно смеяться - все превратились в какой-то детский сад. Хочется поддержать нынешних кавээнщиков - тяжело сейчас в юморе, нынче это дело неблагодарное. Даже когда мы создавали Comedy Club, понимали, что займем нишу более свободного юмора, где-то даже пошленького, но это было много лет назад. Тогда мы, конечно, расширили горизонты, ведь юмор строился вокруг того, что муж пьет, жена бьет его скалкой, теща ссорится с зятем - все шутки были про это. Ну и вокруг политической сатиры. Сейчас непросто всем - и тем, кто в пошленьком работает, и тем, кто в не пошленьком. Дело не в конкуренции, просто слишком много всего.

НЕЛЬЗЯ НРАВИТЬСЯ ВСЕМ

- Каким должен быть комик сегодня?

- Любым, но прежде всего честным. Если стендапер, к примеру, начинает рассказывать: «Я вчера с такой телкой познакомился классной…» - и врать, то он будет просто несмешным. Нужно понимать, на какую аудиторию работаешь, кому даришь свой позитив. «Дам вам большой жизненный совет никогда не давать советы» - это моя фраза по жизни. Но все равно комику нужно пробовать, определяться, изучать аудиторию и тех, кто его будет любить. Невозможно нравиться всем.

Вадим Галыгин с супругой Ольгой Ванийлович и сыном Вадимом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- У вас трое деток. Как они оценивают чувство юмора папы?

- Мне повезло - все мои дети веселые, спасибо господу Богу и собственным генам. Радует, что они все разновозрастные. Я имею удивительную возможность побыть и взрослым человеком, общаясь с дочерью, которой уже больше 20 лет, и подростком со старшим сыном, понять, что им интересно, и зарядиться чистой энергетикой от младшего. И все они шутят. Даже младший уже болтает, начались какие-то свои прикольчики. С ними я абсолютно счастлив, даже когда настроение плохое. А еще общение с ними помогает более тонко чувствовать свою аудиторию.

- Ведущего КВН Александра Маслякова часто называют отцом российских комиков. Как складывались ваши с ним отношения?

- Практически все, что у меня есть, мне дал КВН. Поэтому, конечно, я премного благодарен Александру Васильевичу. Во время даже мимолетных встреч он всегда давал точные замечания, дельные советы. Я и сейчас иногда обращаюсь к нему за советами, в том числе по поводу ведения КВН. Мне ведь довелось провести две игры, но круче Александра Васильевича это никто не сделает. КВН - это живой механизм, поэтому ведущий не должен перетаскивать одеяло на себя. Даже собственные шутки в этом плане очень тонкий лед, потому что шутка может не зайти, и это испортит впечатление о ведущем. Игра и так напряженная, а если еще и ведущий ляпает что-то не то!.. Главное не мешать.