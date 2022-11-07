Куда по намытому? Должны ли в поликлиниках Петербурга бесплатно выдавать бахилы

В поликлинику не воспрещается прийти со своей сменной обувью или парой бахил. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На дворе XXI-й век, а народ продолжает жаловаться на отсутствие бахил в поликлиниках. «Комсомолка в Петербурге» решила проверить и столкнулась с извечной проблемой в четырех государственных учреждениях: детской поликлинике № 46 на Бестужевской, детском отделении поликлиники № 114 на Школьной, взрослых поликлиниках № 54 на Васенко и № 121 на Камышовой. Где-то бахилы лежали только в платном автомате, где-то их предлагали лишь в процедурном кабинете, а где-то не было ни одного из доступных вариантов - хоть сменку с собой неси.

Должны ли выдавать бахилы в гардеробе или на входе в поликлинику? И имеют ли учреждения право их продавать? Эти вопросы мы задали комитету по здравоохранению Петербурга. И, как выяснилось, народ зря гневается.

- Обеспечение бахилами вне режимных кабинетов поликлиник, местах ожидания, холлах необязательно: санитарный режим обеспечивается путем влажных уборок и дезинфекции по отдельному графику, - разъяснили в пресс-службе комитета.

Согласно пункту 13.6 СанПиНа 2.1.3.2630-10, пациента должны обеспечивать бахилами, салфетками, простынями и подкладными пеленками только при проведении лечебно-диагностических манипуляций. Например, во время забора крови, взятия мазка из носа для теста на ковид, внутривенного введения лекарств. Поэтому бахилы могут выдать уже на пороге процедурного кабинета, а не на входе в поликлинику.

С этим разобрались. А как быть с платными автоматами? Как добавили в комздраве, для поликлиник «не предусмотрено требование покупать бахилы». Потратить монетку ради пластикового шарика с синим целлофаном допустимо по желанию пациента или его сопровождающего. А шутки про тапки, кстати, оказались совсем не шуткой - сменную обувь действительно можно взять с собой на прием. Как и собственную пару бахил из дома.

КСТАТИ

На стороне пациентов остается закон «О защите прав потребителей». Пункт 5 статьи 16 говорит о том, что приобретение одних товаров запрещено обусловливать обязательным приобретением иных. В переводе на человеческий, нельзя требовать от пациента покупку бахил, чтобы он мог пройти к врачу. Обязательная покупка бахил - это препятствие к получению человеком необходимой медпомощи, что гарантировано Конституцией России. Так что в случае вопиющей несправедливости жалуйтесь главному врачу учреждения и в Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу: 8 (812) 679-67-07.