Опять ты: Почему снова появляется геморрой

Проктолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Ярослав Колосовский. Фото предоставлено пресс-службой СМ-Клиника.

Геморрой – одно из самых распространенных заболеваний современности. По статистике, с этим диагнозом хотя бы раз сталкивается каждый третий житель больших городов. При этом многие по-прежнему стыдятся этой болезни и не спешат обращаться за помощью к врачу. Откуда берется геморрой, чем опасны народные рецепты и как избавиться от проблемы раз и навсегда – рассказывает проктолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Ярослав Колосовский.

- Почему у меня геморрой? На меня наложили проклятье?

- Сначала давайте разберемся, что такое геморрой. Геморроидальная ткань - это сплетение сосудов в районе анального отверстия. Когда кровоток в этой зоне дает сбой, узлы сосудов увеличиваются, а внутри них начинает застаиваться кровь. Так что первопричиной заболевания всегда является нарушение венозного кровообращения. Оно нередко передается по наследству, однако спусковым крючком геморроя часто становятся недостатки нашего собственного образа жизни.

- И что же вызывает болезнь?

- Первая проблема - неправильное питание. Обилие острой, соленой пищи, излишки алкоголя и пряностей раздражают прямую кишку и анальную область. Нездоровый рацион способствует запорам и диарее, что плохо сказывается на состоянии геморроидальных узлов. Провокатором геморроя также является малоподвижный образ жизни и сидячая работа. Впрочем, не меньший вред несут и чрезмерные физические нагрузки. Особенно, поднятие тяжестей и силовые упражнения с большими весами. К дополнительным факторами риска относят беременность, лишний вес, гипертоническую болезнь и новообразования в области малого таза. Важно также отметить несоблюдение питьевого режима - когда количество выпитой жидкости недостаточное для суточной потребности.

- Я думал, что вылечил геморрой, но он возвращается снова и снова! Что я делаю не так?

Рецидив геморроя может иметь несколько причин. Первая – недостаточное или неправильное лечение. Обычно такое происходит с людьми, которые занимаются самолечением и полагаются на всяческие народные рецепты. Подобные методы помогают лишь ненадолго унять боль, но при этом могут создать возникнуть «иллюзия выздоровления». В результате человек откладывает визит к проктологу, хотя само заболевание никуда не делось и благополучно продолжает прогрессировать. Самолечение коварно еще и тем, что под маской геморроя может скрываться более серьезная проблема, такая как опухоль. В этом случае пациент теряет драгоценное время, что чревато серьезными последствиями, если речь идет об онкологии.

Вторая крайность касается людей, которые прошли лечение у проктолога, но в дальнейшем переложили всю ответственность за свое здоровье на врача и их опыт. Однако вылечить геморрой – это лишь половина дела. Чтобы результат был устойчивым, а заболевание не вернулось снова – усилие важно приложить и самому пациенту. Нормализовать стул, скорректировать питание, отрегулировать физические нагрузки – словом, изменить образ жизни.

- Пью бензин и прикладываю капустный лист к геморрою. Доктор, это помогает?

Проктологов часто спрашивают об эффективности народных методов лечения. Нет, вы, конечно, можете использовать всяческие настои, травы, чаи и так далее – но только при одном условии – как дополнение к основному лечению. Уповать исключительно на народные рецепты не просто глупо, но и опасно. В моей практике был пациент, который целый год пил бензин в надежде избавиться от геморроя. Последствия у такой «терапии» были самые плачевные.

- Как лечат геморрой? Наверное, это недешевое удовольствие?

Выбор лечения зависит от стадии заболевания. На начальном этапе используют консервативную терапию – диету и комбинацию препаратов – свечи, мази, лекарства для улучшения венозного кровообращения. При условии своевременного обращения к врачу такие меры работают вполне успешно. Третья и четвертая стадии уже требуют более серьезного лечения. Впрочем, это совсем не обязательно должна быть классическая операция с удалением узлов и длительной реабилитацией. Сегодня в арсенале проктологов огромное количество более щадящих и эффективных методик. Например, лигирование – перевязывание «ножки» узла особыми кольцами из латекса или склеротерапия, при которой сосуд, питающий узел, склеивают специальным раствором. Отлично зарекомендовало себя лазерное лечение геморроя, когда геморроидальную ткань удаляют с помощью нагрева лазерным лучом. В наших клиниках мы также используем технику дезартеризации узлов методом HAL-RAL. Все эти разновидности лечения отличаются низкой травматичностью и быстрым восстановлением.

- Можете назвать конкретные суммы?

- Современные методы лечения геморроя сегодня доступны пациентам с самым разным уровнем дохода. Цены на осмотр у проктолога в Петербурге колеблются от 2,5 до 4,5 тыс. рублей. Конечная стоимость лечения варьируется в зависимости от стадии геморроя и особенностей пациента. Амбулаторные методики в среднем стоят от 3 до 15 тыс. рублей, операция обойдется в 35–65 тыс. рублей. Согласитесь, суммы не настолько больше, когда речь идет о решении столь важной и деликатной проблемы.

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