Закроют лесами почти на два года: в Петербурге началась реставрация Московских ворот

Московские ворота ушли на реставрацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 17 февраля в Петербурге началась реставрация Московских триумфальных ворот, расположенных на одноименной площади в Московском же районе города. 185-летний памятник, посвященный победам в войнах с Турцией, Персией и Польшей, обнесли забором. А вскоре ворота скроются за строительными лесами.

- Скульптура и отдельные детали сооружения будут реставрироваться в условиях мастерской, остальные – по месту. В процессе этой реставрации предстоит решить проблему сопряжения разных металлов, которое ускоряет электрохимическую коррозию, - отметил глава Комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

Ворота скрылись за забором. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прошлый раз ворота реставрировали 20 лет назад, к празднованию 300-летия Петербурга. Но, несмотря на такой небольшой промежуток, памятник снова требует внимания специалистов. Причина - агрессивная среда и транспорт, которые разрушают конструкцию.

- Мы видим, что ржавые подтеки уже пробиваются через защитный и красочный слой. Это означает, что процесс коррозии идет активно, - отметила Старший научный сотрудник Государственного музея городской скульптуры Надежда ЕФРЕМОВА.

Движение на площади ограничат почти на два года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Реставраторам предстоит расчистить 23-метровые ворота, обработать все швы и соединения, в особенности в местах сопряжений разных металлов: чугуна, меди, стали. После этого конструкцию покроют защитным слоем специальной краски.

Прошлый раз памятник приводили в порядок к 300-летию Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На реставрацию Московских триумфальных ворот из бюджета Петербурга выделено 332 миллиона рублей. Работы планируют завершить в конце 2024 года. А до этого времени движение по площади будет перекрыто.