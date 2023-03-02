В школе ненавидел физкультуру. Как 120-килограммовый автослесарь сбросил 41 килограмм и стал легкоатлетом

В юности (фото слева) Вадим был очень упитанным парнем. А теперь он участвует в соревнованиях!

Тридцатипятилетний Вадим Утин – обычный выборгский трудяга. Жизнерадостный мужчина спортивного телосложения работает в автосервисе, а в свободное время увлекается бегом, лыжными гонками, катается на велосипеде. В общем, не представляет своей жизни без спорта, хотя еще года назад это был грузный человек с одышкой и весом под 120 кг. Но Вадим не стесняется своего прошлого. Наоборот: активно ведет социальные сети и рассказывает, как важно быть в форме.

ВСЕЛИЛСЯ ВЕС

- В школе я был пухленьким, но никогда не думал о том, чтобы сбросить вес, - признается Утин. - Родителей мой вес тоже не смущал. Мама вкусно готовит и кормила меня как на убой! Проблем со сверстниками у меня тоже не было. Ну, толстый и толстый - особо я не комплексовал. Может, смущался немного летом на пляже, когда нужно было раздеться.

Многие годы Утин был на вы со спортом. Физкультура, как вы уже догадались, была самым нелюбимым его уроком. Поэтому когда в 10 классе он из-за проблем с суставами получил освобождение, радости не было предела. Правда, десятый класс Вадим заканчивал уже в образе солидного дядечки с пузиком. Но опять же: это никого не смущало и никак не мешало жить. В университетские годы ситуация не изменилась. Вадим учился, работал и о своих жирах не вспоминал.

– Да, где-то мне было обидно, что на меня девчонки меньше обращали внимания, чем на подтянутых парней, - откровенничает мужчина. - Отношений не хотели, а вот другом я был хорошим. Про френдзону знаю не понаслышке!

В армии молодой человек быстро пришел в форму.

Жизнь Вадима изменилась только в армии. Во время службы 112-килограммовый солдат - и это при росте 178 см - заинтересовался спортом, начал бегать. Скинул больше 20 кг. Когда вернулся домой, родные не сразу его признали. Мама попыталась откормить сыночка, но Вадим не сдался.

НЕ ВЕСЕЛЫЕ КАЧЕЛИ

Расслабился Вадим, когда женился. Через пять лет у пары родился сын, и к этому времени глава семейства был уже 116 кг, а потом и 120 кг.

- Завтракал я бутербродами, конфетами, оладьями, на перекус брал блинчики, - теперь с отвращением вспоминает о своем сытом прошлом Вадим. - На обед всегда были жирные и сочные котлеты в столовой, шаверма или фастфуд. И много-много сладкого. Ну, и ужином я себя не обделял. Мог прийти домой и съесть за раз коробку печенья!

Утихомирить свой аппетит Вадим решил после беседы со знакомым тренером, который однажды заехал к нему в автосервис ремонтировать машину. Увидев располневшего приятеля, тот не сдержался: «Вадим, нужно что-то срочно делать!»

В свои 20-25 лет Вадим выглядел намного старше своего возраста.

- Он оказался каким-то психологом для меня, говорил о том, что мне дорого, - объясняет терапевтический эффект от разговора с тренером Вадим. - Сын – мое слабое место, и мысль о том, что из-за лишнего веса я не смогу с ним бегать и заниматься, заставляла меня задуматься. Тренер еще рассказал о своем друге, которому он не смог помочь, и он умер от ожирения. Буквально на следующий день он спросил меня: «Все, действуем?». Я ответил «да».

По доброй русской традиции Вадим кардинально стал менять свою жизнь с ближайшего понедельника. Знакомые помогли разобраться в питании, тренировки стали регулярными.

- Жена сначала отговаривала меня, переживала, как я буду ограничивать себя в питании, - рассказывает Вадим. - Потом поняла, что все это мне в радость, и начала поддерживать.

Из холодильника Утина улетело все: сладкое и сахар, полуфабрикаты, жареное, быстрые углеводы (соки, чипсы, мучное), а также молочка и алкоголь. Все это он заменил на вареную курицу, свежие овощи и печеную рыбку. В итоге за 9 месяцев Вадим скинул 41 кг! Сейчас мужчина весит 71 кг - знакомые при встрече его даже не узнают.

Сынишка и жена - главные болельщики Вадима.

- Сложнее всего мне было отказаться от сладкого, - признается Вадим. – Но когда в теле появилась легкость, а в отражении зеркала - красивое тело, я понял, что оно того стоит! Старые вещи я, кстати, не выбросил. Лежат эти безразмерные штаны и рубашки в дальнем ящике - напоминают о прошлом, куда я не хочу возвращаться.

Сегодня Утин постоянно участвует в забегах и мечтает серьезно заняться лыжными гонками. Семья обязательно придет поболеть за него, хотя он для них уже давно чемпион!