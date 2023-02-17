Своих не бросаем: В Петербурге пройдет марафон помощи бойцам в зоне СВО

В преддверии Дня защитника Отечества во многих регионах России стартуют благотворительные марафоны, организованные ОНФ.

Проект «Все для Победы!» в поддержку участников СВО и мирного населения Донбасса появился еще 7 июня. С тех пор в каждой точке страны собирают средства на закупку военного снаряжения, медикаментов, теплой одежды, квадрокоптеров и других вещей для мобилизованных и добровольцев. Перевести деньги на счет фонда можно с помощью карт, по банковским реквизитам, а также по индивидуальному QR-коду. Кроме того, во всех региональных отделениях Народного фронта принимаются вещи, необходимые бойцам. Проект уже поддержали известные люди страны - лучшие военкоры, журналисты, актеры, музыканты, спортсмены, блогеры, врачи, депутаты и общественники.

В преддверии Дня защитника Отечества во многих регионах России стартуют благотворительные марафоны, организованные ОНФ.

Помогите бойцам на передовой.

Северная столица присоединяется. 20 февраля с 12:00 до 16:00 на телеканале «Санкт-Петербург» в прямом эфире пройдет региональный благотворительный марафон. В эфире появятся неравнодушные жители города, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова и сопредседатели регионального штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь, Антон Соловьев и Татьяна Суровцева. Также ожидается участие российского оперного певца, солиста Мариинского театра Василия Герелло.

Присоединяйтесь и станьте участником общего дела победы!