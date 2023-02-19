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Происшествия19 февраля 2023 13:20

Массовая драка с перестрелкой произошла около гостиницы «Гамма» в Петербурге

Сотрудники полиции задержали шесть подозреваемых
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего

Фото: Артем КИЛЬКИН

Массовая драка с перестрелкой произошла около пятизвездочной гостиницы «Гамма» в Петербурге. На набережной Обводного канала подрались две компании. По предварительным данным, участниками драки стали сразу около 50 человек.

- По горячим следам были задержаны всего 6 человек. Все они граждане России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали spb.kp.ru в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, кто-то из участников драки начал стрелять из травматического пистолета. По предварительной информации, конфликт начался между гостями, отмечавшими годовщину отеля. Предполагается также, что в происшествии есть пострадавшие и погибшие, но в полиции эту информацию пока не подтвердили.

- В настоящее время ГУ МВД информацией о пострадавших и погибших не располагает. Информация из больниц не поступала. Причины конфликта тоже еще выясняются, - рассказали spb.kp.ru в ведомстве.

ЧППроисшествия: ЧП