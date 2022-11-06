Ведь эта память - наша совесть. Она, как сила, нам нужна

Мемориальная акция 14 октября стартовала у памятника танку Т-34. Фото: Движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ».

Великая Отечественная война оставила на теле Ленинградской области глубокие шрамы. Для города Тихвина 14 октября - День памяти и скорби: 81 год назад в эту дату произошел массированный налет фашистской авиации на железнодорожную станцию. В огне и взрывах погибло более двух тысяч детей и множество женщин, спасавшихся из блокадного Ленинграда в эвакуацию, а также сотни солдат, пожарных и железнодорожников, пытавшихся спасти людей из горящих вагонов.

К годовщине трагических событий участники общественных движений «Вечно Живые» и «Волонтеры Победы» (штаба при Промышленно-технологическом колледже имени Путилова) прибыли в Тихвин отдать дань памяти погибшим. Участники движений почтили солдат у памятника танку Т-34, провели митинг у четырехметрового гранитного монумента жертвам трагедии 1941 года, возложили цветы к стеле в честь присвоения Тихвину звания Города воинской славы.

В числе почетных гостей мероприятия была жительница блокадного Ленинграда Ирина Зимнева. Ребенком она попала под похожую бомбежку на станции Лычково и осталась в живых: девочку обнаружили под завалами благодаря кукле, зажатой в ее руке. В завершении мероприятия отец Венедикт провел панихиду по всем погибшим.

СПРАВКА

Движение «Вечно Живые» создано в Петербурге в 2016 году. Цели организации: восстановление и сохранение исторической памяти о подвигах во имя защиты Родины, выявление источников героизма и силы духа народа, передача их новым поколениям. Активисты организовывают уроки мужества в детских садах, школах и военных училищах, поездки по местам боевой славы, концерты для ветеранов и пожилых, экскурсии и встречи с молодежью.