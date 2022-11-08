«Платили по несколько миллионов за пару коктейлей»: полиция вскрыла схему обмана в барах на улице Рубинштейна

В барах на Рубинштейна мужчин разводили на миллионы рублей. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Оперативники Уголовного розыска раскрыли хорошо отлаженную систему незаконного обогащения, которая работала на самой известной барной улице Петербурга. Клиентов местных злачных заведений «разводили» на деньги специально обученные девушки. Эти промо-модели просили угостить их коктейлем, попутно спаивая мужчин. В итоге посетитель по несколько раз оплачивал один и тот же счет. Иногда сумма за вечер доходила до миллионных значений.

- Клиенту либо за один раз выписывали солидный счет, либо подсовывали один и тот же для повторной оплаты – до семи раз! Мужчины платили по несколько миллионов за удовольствие угостить коктейлем «случайную» знакомую, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Схема была четко отлажена и работала по принципу пирамиды. На верхушке были организаторы «бизнеса», которые контролировали весь процесс, далее шли управляющие баров (всего - около 10 заведений), им подчинялись официанты, бармены, кальянщики и те самые промо-модели.

Персонал бара замечал потенциальную жертву, управляющий давал сигнал девушкам и те начинали обрабатывать клиента. Все в итоге получали свою долю с дохода.

Кроме непосредственно денег с мужчин, бары зарабатывали и на паленом алкоголе.

- В гаражах на улице Руставели злоумышленники организовали свое подпольное производство контрафактного алкоголя, который поставляли в подконтрольные бары, - отмечают в полицейском Главке.

Мужчин на главной барной улице Петербурга обманывали как минимум год. С июня 2021-го по август 2022-го в полицию поступило 11 заявлений от потерпевших, отдавших красивым девушкам 10,5 миллионов рублей. Но в полиции уверены, что эпизодов было куда больше, просто не все обманутые посетители написали заявление.

Финалом операции стали обыски, прошедшие по 50 адресам при силовой поддержке Росгвардии. Были задержаны участники схемы, в том числе и девушки-модели.

В Угрозыске считают, что дело будет заведено и за создание преступного сообщества. Расследование продолжается.

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