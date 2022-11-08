Пять автобусов столкнулись на кольце в Колпино

Пять автобусов столкнулись на автовокзале в Колпино. Фото: vk.com/kolpino_podslushano

Страйк, говоря языком боулинга, выбил водитель автобуса в Колпино. Вечером 7 ноября на автобусном кольце он протаранил сразу несколько таких же пассажирских машин. Всего в ДТП пострадали пять автобусов. Жители соседних домов, заслышав шум, пришли посмотреть на произошедшее. Видео, снятое одним из очевидцев, позднее появилось в соцсетях.

- Вчера произошла массовая авария в Колпино с участием автобусов и их водителей, приезжих из ближнего зарубежья! Выводы делайте сами, - пишут очевидцы в группе «Колпино в Подслушано».

По версии предполагаемого виновника аварии, на его лазурном автобусе отказали тормоза. Другие водители утверждают, что слышали, как шофер дал газу. Разбираться в обстоятельствах аварии будет ГИБДД.

- При въезде на конечную станцию «Колпино-Вокзал» водитель автобуса № 369 не справился с управлением и задел четыре автобуса маршрутов №№ 330, 386, 192, 544. Все автобусы были без пассажиров, пострадавших нет. Весь подвижной состав застрахован, значительных повреждений автобусы не получили. На маршруты направлен резервный транспорт, - сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

Известно, что водитель опытный, его стаж вождения - 38 лет. В компании работает с 2011 года. За это время было два ДТП, оба не по его вине. Сейчас шофер временно отстранен от работы, в отношении него ведется проверка, после чего будут приняты решения.

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