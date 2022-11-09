«С закрытием «Чернышевской» не сравнить»: Транспортный эксперт оценил жизнь Петербурга после закрытия станции метро «Ладожская»

Закрытие станции перенесли с этой осени на начало года, чтобы отремонтировать трамвайные пути по соседству. По ним запустят трамвай-шаттл до "Новочеркасской". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Красногвардейского района и всем, кто пользуется двумя Ладожскими - вокзалом и одноименным метро - скоро станет совсем непросто. В 2023 году станция подземки обещает уйти на большой ремонт и закрыться для пассажиров, а на вокзале продолжатся работы по обновлению. Сроки закрытия «Ладожской» несколько раз переносили. «Комсомолка» разобралась, что и когда произойдет и как профильные власти собираются решать проблему с потоком пассажиров.

Начнем с вокзала. Самый молодой железнодорожный узел города ремонтируют уже несколько месяцев. К началу ноября, отчитались в пресс-службе Октябрьской железной дороги, там заменили эскалаторы и двери в вестибюле, ведущего к метрополитену, в залах ожидания обновили напольное покрытие, установили четыре подъемника для маломобильных людей в зоне пригородных поездов, а также починили системы водоснабжения и отопления. Фасад вокзала украсили новыми вывесками «Санкт-Петербург».

До конца 2022 года на вокзале обновят кровлю, а до конца 2023 года заменят вывески «Ладожский вокзал», эскалаторы от метро к вокзалу и пригородным поездам, а также скамейки в зале ожидания - их оборудуют подстаканниками и зарядками для телефонов. Изменения грядут на парковочном пространстве и лестничном сходе на Зольную улицу. Заключительным штрихом станет обновление фасадных панелей и напольного покрытия в вестибюле, соседствующем с выходом из метро. Словом, запах краски и строительная пыль будут держаться на вокзале до декабря 2023 года. При этом Ладожский вокзал продолжает и продолжит принимать пассажиров - электрички и поезда с его путей курсируют в привычном режиме.

А вот ремонт Ладожского вокзала сейчас в самом разгаре. Работы закончатся к концу 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А что со станцией метро? «Ладожскую» хотели отправить на капремонт со дня на день, однако сроки закрытия все-таки перенесли - станция станет недоступной для пассажиров в первом квартале 2023 года, то есть в период с января по март.

- На время ремонта планировали запустить трамвайные шаттлы до ближайшей станции метро «Новочеркасская», расположенной на той же ветке. Однако состояние трамвайных путей неудовлетворительное: не выполнены работы по замене путей на Заневском проспекте от Заневской площади к мосту Александра Невского и ремонт трамвайного узла на Заневской площади, - объяснил изменения вице-губернатор Кирилл Поляков, курирующий транспортный блок.

До января - марта хозяйничать на Заневском будут дорожники. В Дирекции транспортного строительства уже сообщили, что контракт на работы заключен. Компания «Трест» возьмется за замену изношенного трамвайного полотна на 1,26 километра дороги.

- Ремонт трампутей начнется после разработки и согласования необходимой документации. О сроках начала и окончания работ мы расскажем позже, - отметили в дирекции.

Без станции городу будет действительно непросто: "Ладожская" служит точкой притяжения всех транспортных потоков района и соседних территорий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Упомянутый Поляковым трамвайный шаттл обещает вмещать до 300 пассажиров. Трамвай будет подъезжать к вокзалу и забирать всех, кто приехал на электричках, трамвае «Чижик» и автобусах из Ленобласти. Как именно проляжет маршрут шаттла, пока неизвестно.

- О маршрутах будем информировать. Конечно, полноценно метрополитен мы заменить не сможем, но на этом транспортном узле есть и маршруты наземного транспорта - автобусы и троллейбусы идут на другой берег Невы к различным станциям метро, - пообещал чиновник.

Вполне вероятно, что у властей получится сделать шаттл бесплатным. Но это пока неточно.

КОМПЕТЕНТНО

Владимир ВАЛДИН, директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra: «Шаттл подведут к метро, но людям к метро не надо»

- Будет сложно. «Ладожская» сама по себе перегружена. Возле нее сосредоточено огромное количество жилья и коммерческой недвижимости. Благодаря этому транспортная система после закрытия станции окажется под серьезным давлением.

Посмотрим, как будет работать выделенная полоса для автобусов и троллейбусов, а также трамвайный шаттл. Он хоть и позволит пересесть с «Чижика» и без пробок доехать до «Новочеркасской», но людям не надо к метро - людям надо туда, куда им надо, а в Петербурге даже ночные автобусы организуют подвозку по линиям метро. В Петербурге «метроцентричная религия», но подземка сама по себе не генератор транспортного спроса, а только один из видов транспорта. За шаттл однозначно скажут спасибо, предполагаю, только жители Гранитной улицы и те, кто хочет миновать автомобильную пробку на пути к «Новочеркасской», если она все же образуется на Заневском проспекте.

Закрытие «Ладожской», конечно, не сравнить с закрытием «Чернышевской». Если вторая станция пиковая и работает на утренний и вечерний вход, то к первой подводят все маршруты района. Нарушится транспортная система и всего района, и соседних территорий.