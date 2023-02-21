В Приморском районе Петербурга строят новый детский сад на 215 мест

Застройщик планирует закончить строительство в III квартале 2024 года Фото: холдинг «РСТИ» (Росстройинвест).

По данным Росстата, за 2022 год в Петербурге родилось более 50 тысяч малышей. С каждым годом в городе растет потребность в новых учреждениях для детей. Их регулярно строит холдинг «РСТИ» (Росстройинвест). Как раз сейчас компания начала возведение нового детского сада на 215 мест в Приморском районе Петербурга, рядом с жилым комплексом NewTime.

Чтобы всем детям хватало места и было где поиграть, новое здание будет иметь площадь в 5,7 тысяч квадратных метров и три этажа. На них разместятся комнаты для 12 групп малышей, а также пищеблок, бассейн, музыкальный и спортивный залы, методические кабинеты и медпункт. Застройщик планирует закончить строительство в III квартале 2024 года. После этого здание безвозмездно передадут государству.

Ближайший к саду ЖК комфорт-класса NewTime расположен на Планерной улице в Приморском районе города. В него входит семь жилых корпусов по 13 этажей в каждом. На территории комплекса также есть встроено-пристроенный детский сад на 120 мест. Последнюю очередь проекта сдадут в эксплуатацию уже в марте 2023 года.