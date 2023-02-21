Путин обратил внимание на состояние Невы: Экологи объяснили, как главную реку Петербурга будут оздоровлять

Расчистка Невы может занять как минимум пять лет. Дело небыстрое, ведь затрагивается не один водоем, а большая водная система. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неву, озеро Ильмень и десяток других крупных рек и озер России собираются оздоравливать. Курортный отпуск водоемам, конечно, не организуют, но чище и живее их обещают сделать. Об этом в ходе обращения к Совету Федерации 21 февраля заявил президент Владимир Путин.

- Продолжим оздоровление уникальных водных объектов, включая Байкал и Волгу. А в среднесрочной перспективе распространим эту работу на такие наши реки как Дон, Кама, Иртыш, Урал, Волхов, Терек, Нева, озеро Ильмень, - сказал президент.

Как объяснили Spb.kp.ru в городском комитете по природопользованию, о Байкале и Волге уже заботятся в рамках нацпроекта «Экология». А вот для Невы и других перечисленных рек федералы планируют создать отдельный объединенный проект «Оздоровление водных объектов». Объединенный – чтобы соседствующие регионы могли вместе продумывать план по расчистке общей водной системы.

- Мы расположены в замыкающем звене крупнейшей в Европе водной системы – Онежского, Ладожского озер, Невы, Финского залива, Балтийского моря, еще и притоков озера Ильмень, - разъяснил зампредседателя комитета Михаил Страхов. - Как бы интенсивно Петербург не занимался очисткой своих сточных вод, качество воды в Неве и в притоках во многом будет определяться тем, что поступает на территорию города с соседних водосборов. Мы с другими регионами Балтийской водной системы надеемся зайти в этот проект к 2025 году. Но мы говорим не об одном объекте, а о комплексном бассейновом подходе. Невозможно взять кусок водного объекта в отрыве от того, что находится ниже и выше него.

Неве вредят коммунальные стоки со всей области, производственные стоки с предприятий, смыв химикатов с сельхоз угодий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам Страхова, проект оздоровления может включить в себя уборку и очистку вод, строительство или реконструкцию очистных сооружений, научные исследования и систему мониторинга, восстановление водоема с помощью рыб и растительности. Занять все это непростое комплексное дело может как минимум пять лет, до 2030 года. И сильно откладывать очистку Невы нельзя.

- В Неве большая скорость течения, но даже она в теплое время начинает цвести у набережных. Значит процессы загрязнения идут, и уже сейчас надо ими оперативно заниматься. Надо быстро реализовывать проект, - заключил Михаил Страхов.

ХИМИКАТЫ, СТОКИ И ПРОВЕРКИ

Грязь в Неве наводится несколькими способами. Как рассказал «КП-Петербург» глава СЗОО «Зеленый крест» Юрий Шевчук, Неве мешают жить техногенные загрязнения. Токсины плывут из волховского и новгородского заводов по производству минеральных удобрений, а вода с вредной примесью не успевает самоочиститься – слишком уж быстро движется и меняется между озерами и реками. Второй виновник – коммунальные стоки. Они приносят Неве 70% проблем, поскольку скудно очищаются на очистных сооружениях, где не работает эффективный бактериологический фильтр. Третий – стоки с сельхоз территорий, спускающие в Неву ядохимикаты, удобрения и навоз.

- Очистка включает в себя прекращение загрязнения, - говорит Шевчук. - Для оздоровления рек нужно, чтобы загрязнения туда не попадали. Я так понимаю, дело начнется именно со строительства очистных сооружений в населенных пунктах. Не так затратно, зато эффект колоссальный. Кроме этого, водоохранные зоны нужно обносить лесами – лесная полоса препятствует попаданию в воду удобрений и химикатов. Не должно быть и всяких АЗС на берегу.

Другой эколог, председатель МОО «Зеленый фронт» Сергей Виноградов, видит в корне проблемы еще и отсутствие общественного контроля.

- Плановые и внеплановые проверки отменены на всех этапах проектов. Смотрят лишь по окончании – были потрачены бюджетные деньги законно или нет. Общественные слушания проходят для галочки, к обоснованным сигналам граждан не прислушиваются. Все водные объекты Петербурга 3-4 категории загрязненные, то есть сильно и умеренно. В том числе и Нева. Но в Ленобласти очистных сооружений нет в половине населенных пунктов, все оттуда стекает в реку. Крупные предприятия плохо проверяют и штрафуют, хотя все они выходят в Неву. Ливневые канализации плохо чистятся, и все, чем полили дорогу, уходит в коллектор, а затем в реку, - считает Сергей Виноградов.

Чистой Неву не назовешь, эксперты относят ее воды к третьему классу загрязненности. А вот приток Охта - настоящая грязнуля четвертого класса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НЕ ПЕЙ ИЗ НЕВЫ…

Совсем токсичной Неву, конечно, не назвать. Но воды оттуда не хлебнешь и рыбы без вреда желудку не съешь. Эколог отмечает, что выловленную в Неве рыбу есть себе дороже – неизвестно, какие вредные вещества она успела накопить при жизни.

По последним исследованиям Росгидромета, в 2021 году все водоемы бассейна Балтийского моря были признаны загрязненными или очень загрязненными – это третий класс разрядов «а» и «б». В черте Петербурга к таком классу отнесли часть реки в гидростворе деревни Новосаратовка. А среди разветвлений Невы находились даже грязные и очень грязные воды – четвертый класс обоих разрядов. Например, Охта.

Химический коктейль в Неве намешан приличный: взвешенные вещества, нефтепродукты, химические соединения. В январе, по данным «Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в створе впадения в Неву Славянки зафиксировали слишком щедрую концентрацию фосфора общего и азота нитритного. В Охте превышены показатели взвешенных веществ и нефтепродуктов. По остальным пунктам показатели оставались в пределах нормы.