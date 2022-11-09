Директора мебельной фабрики в Петербурге обокрали на 37 млн рублей

Директора мебельной компании в Репино обокрали на 37 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге директора мебельной фабрики обокрали на 37 миллионов рублей. Бизнесмен из Санкт-Петербурга проживает в таунхаусе в поселке Кателе в Репино. Вернувшись домой вечером 8 ноября 2022 года он обнаружил, что дверь балкона в его квартиру открыта, а из сейфа пропали деньги и драгоценности. Рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 61-летний владелец мебельной фабрики заявил в полицию о том, что его обокрали. Мужчина пояснил, что 8 ноября в период с 15:50 до 18:20 неизвестный преступник проник в таунхаус на две квартиры в коттеджном поселке. Вор отжал дверь балкона на первом этаже и забрался в квартиру, - рассказали в полиции.

В гардеробной комнате на втором этаже вор нашел два сейфа. Из них он похитил 300 тысяч долларов США, 90 тысяч Евро, полмиллиона рублей, 80 золотых монет, ювелирные изделия, а также дорогие золотые часы. Общий ущерб превысил 37 миллионов рублей.

Квартира предпринимателя оборудована охранной сигнализацией с выводом на пульт охраны ЧОПа, но по какой-то причине в период совершения кражи квартира на охране не стояла. Поэтому вор на камеры не попал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.