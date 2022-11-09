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Политика9 ноября 2022 8:37

Русский солдат, который дважды отбросил прилетевшие в него гранаты с дрона ВСУ, оказался военным из Ленобласти

Военная часть бойца расположена в поселке Каменка
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Боец, откинувший в сторону гранаты с дрона, оказался жителем Ленобласти. Фото: кадр с видео.

Боец, откинувший в сторону гранаты с дрона, оказался жителем Ленобласти. Фото: кадр с видео.

Русский солдат, откинувший в сторону две гранаты, сброшенные на него с дрона ВСУ, оказался военнослужащим из части, которая дислоцирована в поселке Каменка в Ленинградской области. Об этом сообщили в областном правительстве.

- Эти кадры под заголовком «русский солдат непобедим» облетели весь мир. Гордимся мужеством и реакцией земляка - пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти, - сообщает пресс-служба администрации правительства Ленобласти. - Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады - большой воинской удачи!

Напомним, что видео, опубликованное в Сети, мгновенно стало «вирусным». Его опубликовали тысячи телеграм-каналов и многочисленные СМИ, в том числе иностранные. Зрители восхищались мужеством и выдержкой бойца, спокойно откинувшего в сторону смертоносные боеприпасы.

Сам инцидент с атакой вражеского беспилотника произошел еще в марте этого года неподалеку от села Малая Рогань в Харьковской области. После атаки боец остался жив и продолжил службу.

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