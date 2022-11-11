Опрос «КП»: Больше половины петербуржцев признались, что им не хватает денег

Пуще всего подорожали помидоры, апельсины и бананы. Зато подешевели лимоны и яблоки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Октябрь выдался для петербуржцев непростым - по время визитов в продуктовые и вещевые магазины многих сопровождала жаба. Как признались 68 процентов участников опроса «Комсомолки в Петербурге» в телеграм-канале, денег стало не хватать. Еще 18 процентов заметили рост цен, но незначительный. Так как все обстоит на самом деле?

СИНЬОР ПОМИДОР И ГРЕЧА-КРЕСТЬЯНКА

По свежим данным Петростата, в октябре выросла стоимость продуктов питания, непродовольственных товаров и различных услуг. По сравнению с сентябрем цены в среднем увеличились незначительно - на 0,22 процента.

При этом овощи и фрукты подскочили в цене на 3,5 процента. Среди них чуть ли не деликатесами стали помидоры (+20%), апельсины (+18,5%) и бананы (+17,9%). Подорожали также картошка и огурцы, зато подешевели лимоны (-5,5%) и яблоки (-8,8%).

В более сытной продуктовой корзине тоже удорожаний хватает: мороженая рыба, мясные консервы, свинина и яйца (+2-6,6%), молоко, говядина и вареная колбаса тоже прибавили в цене. Подешевел только незамысловатый набор из гречи (-5,7%), пшеничной муки (-2,2%), сычужных сыров (-4%) и… водки (-2,1%).

«Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах октября 2022 года составила 6229,75 рубля в расчете на месяц, что на 0,2 процента выше, чем в сентябре», - добавляет Петростат в отчете.

В октябре стало дороже ездить на такси, летать на самолетах и даже отправлять почтовые посылки по России. Фото: Артем КИЛЬКИН

В АПТЕКУ ПЕШКОМ

Непродовольственные товары в октябре тоже продемонстрировали общий подъем стоимости. Сильнее всего выросли цены на ювелирные изделия из золота (+16,1%), сухие корма для животных (+7,4%) и школьную канцелярию (+4,4%). Дешевле стало купить стеклянную посуду (-6,8%), косметику и духи (-2%). Подорожали телевизоры, электрочайники и утюги, но подешевели холодильники, блендеры и ноутбуки.

Посетители аптек заметили рост цен на аскорбинку (+13,4%) и аспирин (+12,9%), но прикупили валидол (-2,7%).

Поднялись цены на авиаперелеты (+11,7%), билеты в театр (+8,4%), лечение домашних питомцев в клинике (+6,2%), почтовую пересылку по России (+4,7%) и поездки на такси (+5,6%). Добил октябрь и автомобилистов: цены на бензин подросли в среднем на 0,2%.