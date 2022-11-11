Я не могла даже посмотреться в зеркало: Изменившаяся до неузнаваемости Анастасия Мельникова раскрыла секрет похудения после тяжелой болезни

Актриса впервые за долгое время появилась на телеэкранах Фото: Тимур ХАНОВ.

Актриса Анастасия Мельникова произвела фурор, впервые за долгое время появившись на ТВ-программе. Хоть выпуск и был посвящен подвигам полицейских, в Сети первым делом начали обсуждать внешность актрисы. Черное облегающее платье подчеркнуло ее фигуру, от чего стало заметно, что Мельникова прилично похудела.

Летом этого года актриса рассказывала журналистам, что поправилась из-за тяжелой болезни и перенесенной операции, отказавшись называть причину недуга. Но, видимо, здоровье артистке все же удалось восстановить.

- Мне так приятно слышать добрые слова. Все эти разговоры про то, какая я "толстая и страшная", они действительно были связаны с болезнью. И я, поверьте, как никто понимала это. Я все зеркала в доме перевернула, чтобы этого ужаса не видеть, - смеется Анастасия Мельникова.

Артистка отметила, что похудение - это не результат диет, а восстановление после болезни Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Но, судя по всему, пересуды остались в прошлом. Только вот поклонников волнует не только сама внешность артистки, но и ее секреты похудения. Кому же не хочется так быстро распрощаться с лишними килограммами?

- Я не худела, у меня просто отменили гормоны, которые я принимала. И я пришла в форму. За тот результат, что есть сейчас, я благодарна родителям, идеальным врачам и очень хорошему художнику по гриму. Я в тот день два часа поспала только - с поезда в кадр и обратно. Думала, что ничего не получится, но спасибо всем за добрые слова.

Отметим, что не так давно Анастасия Мельникова вернулась из Мариуполя. Туда она направилась не как актриса, а как депутат Заксобрания Петербурга.

- В Мариуполе мы пробыли всего один день, но меня это очень изменило, тронуло. Пока я не готова рассказывать о впечатлениях об этой поездке. Туда мы отправились, чтобы обсудить планы о помощи городу. Предварительно договорились, что к нам в Петербург из Мариуполя приедут молодые артисты. Это будет курс студентов, который будет учиться в Северной столице, пока на родине будут восстанавливать их театр. Пока это все в стадии устной договоренности, обсуждения, но мы верим, что все получится.

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