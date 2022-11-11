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Конкурсы и тесты11 ноября 2022 12:50

«Мисс ФСИН 2022 в Петербурге и Ленобласти»

Выбираем самую очаровательную сотрудницу службы исполнений наказаний в Петербурге и Ленобласти
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Выбираем лучшую сотрудницу ФСИН Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Выбираем лучшую сотрудницу ФСИН Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Эти красавицы не оставят равнодушными даже самых отъявленных преступников. Ведь, несмотря на их обаятельный вид, их служба и опасна, и трудна. Перед вами сотрудницы УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это они следят за порядком в колониях и СИЗО. И вы можете их поддержать. «КП-Петербург» объявляет конкурс на самую обаятельную сотрудницу ФСИН – «Мисс ФСИН 2022 в Петербурге и Ленобласти».

Условия конкурса просты. В нем принимают участие сотрудницы УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Раз в 24 часа вы сможете проголосовать за одну из участниц конкурса. Голосование продлится до 23.59 11 декабря 2022 года.

Набравшие наибольшее число голосов конкурсантки получат призы от «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». По итогам конкурса мы также опубликуем интервью с победительницами на сайте spb.kp.ru и в региональном выпуске «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

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