Благотворительные открытки с детскими рисунками теперь можно купить в почтовых отделениях Петербурга и Ленобласти. Автор рисунка - Полина Минакова.

Почта России расширяет географию продаж благотворительных открыток, часть выручки от которых идет на лечение тяжелобольных детей. Это совместная инициатива компании с фондом «Линия жизни» и проектом «Помоги и выиграй». Теперь в ней участвуют 2 159 почтовых отделений в 60 регионах России, в том числе в 176 почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Авторы рисунков на открытках – дети, в том числе подопечные фонда «Линия жизни». В конце октября в продажу поступил новый тираж, на котором изображены работы победителей конкурса «Почта помогает людям», проходившем среди детей сотрудников почтовых отделений.

Цена благотворительной открытки – 100 руб. в почтовом отделении или 169 руб. онлайн, из них часть поступает в фонд «Линия жизни». С момента запуска проекта в начале 2021 г. Почта перечислила на лечение тяжелобольных детей 635 375 руб.

Автор рисунка - Екатерина Карась.

- Мы хотим показать, что помогать – легко и для этого не нужно много времени и денег. Благотворительная открытка стоит сравнительно недорого, но в то же время ее покупка станет реальной помощью детям и их семьям. А чтобы участвовать в проекте было проще, мы расширили географию продаж. Теперь еще больше наших клиентов получат возможность поддержать подопечных фонда «Линия жизни», - прокомментировала руководитель департамента корпоративной и социальной ответственности Раиса Ирз.

- Мы стараемся пробудить в людях желание стать благотворителями - ведь добрые дела приносят ощущение счастья и всегда идут на пользу тому, кто их оказывает! Заходите в отделения Почты России, покупайте наши благотворительные открытки, так мы вместе сможем помочь детям, которым так необходимо наше участие!, - добавила президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

Почта России совместно с благотворительным фондом «Линия жизни» и проектом «Помоги и выиграй» запустила в продажу благотворительные открытки в начале 2021 года. Изначально их можно было купить в восьми регионах России – Брянской, Волгоградской, Воронежской, Самарской, Саратовской, Тверской, Челябинской областях и в Пермском крае, а также онлайн. Теперь инициатива начнет работать еще в 52 субъектах РФ.