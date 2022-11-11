Археологи из Петербурга первыми в мире раскрыли тайну создания фундамента Триумфальной арки Пальмиры

Построенный во втором веке нашей эры памятник разрушили в 2015 году.

Археологи из Петербурга поделились первыми результатами своей экспедиции в Сирию, к Триумфальной арке Пальмиры. Вместе с сирийскими коллегами, под крылом Минобороны и Русского географического общества, ученые проводили полномасштабные раскопки и полевые исследования – все для того, чтобы понять, как подступиться к трудоемкому восстановлению памятника. За реконструкцию арки II века, разрушенной террористами в 2015 году, международная команда взялась год назад. Весной нынешнего года к руинам памятника приезжала первая экспедиция под руководством Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН. Нынешняя двухмесячная вылазка завершилась впечатляющими открытиями, их озвучили на конференции в Президентской библиотеке.

ОТ КОТЛОВАНА ДО СВОДОВ

До самой реставрации ученым еще далеко – арка прошла пока лишь процедуры так называемого посттравматического реагирования. В них входят раскопки на местности, разбор завалов, различные исследования.

- Никто никогда не выяснял, в каком состоянии находится фундамент. Но теперь мы можем смело сказать, что обладаем всей информацией о нем: арка стояла вокруг главной улицы, и мы открыли дорогу, по которой ходила сама царица Зенобия. Котлованы под фундамент были вырыты по обеим сторонам от дороги, а связующим веществом для камней - мраморизованного известняка - был известково-глиняный раствор. Это настоящее открытие, поскольку никто никогда не знал о фундаменте на всех этапах от котлована до возведения арки, - рассказала Наталья Соловьева, руководитель проекта реставрации Триумфальной арки в Пальмире и глава Центра спасательной археологии ИИМК РАН.

Руководитель проекта реставрации Наталья Соловьева на экспедиции в Пальмире. Фото: пресс-служба Смольного

Соловьева добавила, что в ходе раскопок она с коллегами обнаружила средневековые хозяйственные постройки, погреб и даже водопровод. Попадались ученым и бытовые находки. Впереди у археологов лабораторные исследования камня и растворов, работа по созданию виртуальной модели арки, а затем осторожный выбор метода реставрации. Лишь после этого команда напишет проект работ и возьмется за дело.

- Надеемся, что за полгода разработаем проектную документацию, потом представим ее научному совету и ЮНЕСКО, после одобрения уже начнем работы. Трудиться придется больше, чем мы ожидали: устоявших конструкций осталось только 40%, еще 40% - это камни, которые мы надеемся использовать, 20% каменных блоков разрушено в щебень. Состояние объекта сложное. Надеемся, что совместными усилиями с сирийскими коллегами справимся с восстановлением арки за 3-5 лет, - предположила Наталья Соловьева.

Команда склоняется к методу анастилоза – воссозданию памятника из его отдельных подлинных частей. Такая технология старается вернуть на место все разбросанные элементы сооружения, а не искать им искусственные замены.

Все каменные фрагменты ученые отсортировали и превратили в виртуальную модель. Фото: пресс-служба Смольного

70 РАЗ ОТМЕРИТЬ

Отдельного внимания заслуживает кропотливый «хозяйственный» учет всего, что осталось от Триумфальной арки после подрыва. Архитектор Центра спасательной археологии Роман Малай рассказал, что все обрушенные фрагменты камня сканировали и маркировали, сортируя по размеру и состоянию. Затем каменные блоки превращали в виртуальную модель. Сейчас в распоряжении ученых есть 380 моделей, все их связали в единую структуру арки. По словам Малая, компьютерную модель сопоставляют с архивными фотографиями, чтобы подбирать самые подходящие камни на каждую из пустот.

- Все эти цифровые технологии дают нам возможность 70 раз «отмерить», прежде чем приступать к натуре. При реставрации самое важное – бережное отношение к памятнику и принцип обратимости. Чтобы никакие действия не были непоправимыми, и следующие поколения могли что-то подправить после нас, - дополнил архитектор и участник проекта реставрации арки Максим Атаянц.

О самой реставрации арки пока говорить рано - команда сначала выберет метод работ и дождется его одобрения ЮНЕСКО. Фото: пресс-служба Смольного

Архитекторы работают наперед и уже сейчас анализируют, как восстанавливали культурные объекты по всему миру. Кандидат архитектуры и участник проекта Алексей Михайлов заметил, что эксперты возвращаются к традициям ленинградской школы реставрации. Было время, когда ее хвалили и когда ругали, мол, не соблюдает Венецианскую хартию. А хартия говорила о запрете восстанавливать то, что разрушено, и поощряла лишь восстановление того, что сохранилось. Однако ленинградский подход команде сирийского проекта все-таки ближе.

СПРАВКА «КП»

Триумфальную арку возвели в II-III вв. н.э, это архитектурное сердце древнего сирийского города Пальмира. Петербург неспроста называют Северной Пальмирой: как восточный город возник посреди пустыни, так северный – среди болот. А еще обликом Триумфальной арки вдохновлялся Карл Росси, проектируя арку Главного штаба.

В 2015 году памятник Пальмиры взорвали боевики ИГИЛ* (запрещена в РФ), их поступок назвали преступлением против цивилизации. Свод арки, весь центральный пролет и почти все пилоны боковых пролетов рухнули.