«Купол чуть не упал»: Горящую Вениаминовскую церковь тушили всю ночь в Янино

Вениаминовская церковь горела всю ночь в Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ

Храм священномученика Вениамина загорелся в ночь с 12 на 13 ноября в поселке Янино-1 в Ленобласти. Еще пару дней назад прихожане радовались первому снегу и фотографировали припорошенные окрестности церкви. А на утро воскресенья у них была запланирована исповедь и Божественная литургия. Однако в 22:40 в субботу храм по неизвестной причине загорелся.

- Просим молитв! Вечером загорелся алтарь в нашей церкви. Пожарные приехали, но храм успел очень сильно пострадать, - рассказали сотрудники церкви в своей группе во «Вконтакте».

Спасатели МЧС действительно оперативно прибыли на место. Их встретило огромное пламя на вершине храма. Была угроза обрушения купола. Пожарные быстро приступили к тушению.

- Огонь локализовали в 00:51 и потушили к трем часам ночи усилиями дежурных смен 149 и 150 пожарных частей. На месте задействовали 12 человек и три единицы техники. Площадь возгорания в храме составила 88 квадратных метров, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Пожар потушили к трем-четырем часам ночи. Купол устоял. Фото: vk.com/janino_hram

Добавим, что полиция выясняет точную причину пожара. Тем временем прихожане договариваются между собой в соцсетях о сборе пожертвований на восстановление храма. Судя по фото, в церкви сильно обгорело внутреннее пространство, и серьезно пострадала крыша. По словам очевидцев, купол не упал каким-то чудом.