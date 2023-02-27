Колесо обозрения, открытый бассейн и динозавры: Рассказываем о месте рядом с Петербургом, где есть отдых на любой вкус

Рассказываем о месте рядом с Петербургом, где есть отдых на любой вкус. Фото предоставлено пресс-службой «Охта Парк».

Насладиться эстетикой северного леса, собраться в гостиной всей семьей у камина, восстановиться после насыщенной рабочей недели и не только – все это возможно на всесезонном курорте «Охта Парк». Всего в 10 километрах от Санкт-Петербурга в вековом сосновом бору расположились уютные коттеджи и номера в альпийском стиле для тех, кто ценит сочетание городского комфорта и гармонизирующего отдыха на природе. Редакция «Комсомольской Правды» уже успела посетить курорт и делится своими рекомендациями, почему стоит непременно отправиться сюда весной.

1. Перезагрузиться в спа-банном комплексе «Дзен»

Аутентичное банное пространство «Дзен» заботливо укрыто от посторонних глаз хвойным лесом, поэтому каждый гость может оказаться здесь в тишине и спокойствии. Баня, которая нам полюбилась, – «Елисей». Она продолжает классические русские традиции в современном прочтении. Акцент комплекса – уникальная печь, которая дарит насыщенный, но мягкий пар. Находиться в парной «Елисея» можно долго, не испытывая дискомфорта. После душистого парения рекомендуем омовения в сибирском молодильном чане под открытым небом с эфирными маслами и алтайскими травами. Затем – обязательно окунуться в купель, помедитировать и завершить ритуал чайной церемонией в уютном пространстве зоны отдыха у камина.

Фото предоставлено пресс-службой «Охта Парк».

2. Увидеть курорт с высоты птичьего полета

Cамый романтичный аттракцион курорта «Охта Парк» — волшебное колесо обозрения, откуда с высоты птичьего полета можно насладиться невероятным видом на сосновый лес и сделать потрясающие фото или загадать желание, пролетая над кронами деревьев. Высота аттракциона — целых 37 метров! Кстати, это единственное колесо обозрения в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, которое работает круглый год!

Фото предоставлено пресс-службой «Охта Парк».

3. Почувствовать себя героем фильма «Парк Юрского периода»

«Динопарк» — обширное тематическое пространство на территории курорта, где расположены 14 анимированных фигур динозавров, выполненных максимально реалистично. Не сомневайтесь — интересно будет не только детям, но и взрослым: вообразить себя палеонтологом, изучить древних животных можно, прочитав познавательные факты на информационных табличках. Приезжайте всей семьёй и отправляйтесь в увлекательное путешествие во времени на миллионы лет назад! Множество ярких эмоций и новых знаний гарантированы.

4. Продлить зимнее настроение

Вечером на территории курорта «Охта Парк» начинается самое настоящее волшебство: лес подсвечивается огнями. Рекомендуем взять в аренду беговые лыжи и прокатиться по современной лыжной трассе. Если вы предпочитаете коньки, то отправляйтесь в путешествие по одному из самых больших открытых катков в области. А если хочется побольше адреналина — то 7 горнолыжных трасс к вашим услугам. Тем более, зимний сезон в «Охта Парк» длится до конца марта.

5. Поплавать в бассейне под открытым небом

Магия комплекса бассейнов под открытым небом – это контраст температур, и невероятная, расслабляющая атмосфера! После насыщенной прогулки по лесу обязательно сходите в бассейн, чтобы неспешно поплавать и завершите посещением горячей финской сауны, где можно по-настоящему расслабиться, наслаждаясь теплом сухого воздуха и ароматами дерева.