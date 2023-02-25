«Молочный жир не обнаружен»: эксперты рассказали, какую сметану можно покупать в Петербурге

Эксперты рассказали, какую сметану можно брать, а какую нет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургская организация потребителей «Общественный контроль» вновь взялась за сметану. Поводом для очередной проверки стала Масленица. Праздник, который невозможен без блинов и сметаны к ним. Но увы, не все так радужно, ведь нарваться на фальсификат в магазинах легче легкого. 40% проверенной сметаны не соответствует ГОСТу.

- Далеко не вся сметана является качественной. Согласно результатам экспертизы, проведенной в государственной аккредитованной лаборатории ФБУ «Тест-С.-Петербург», 40% проверенных образцов не соответствует требованиям ГОСТ 31452-2012, а один образец и вовсе не имел в составе молочного жира, - сообщается на сайте «Общественного контроля».

По словам активистов, в прошлом году результаты были еще более удручающими. Тогда половина образцов оказалась произведены с нарушениями, а три образца из десяти не имели молока в составе. В этот раз ситуация немного улучшилась. Забракованную в прошлый раз сметану сняли с продажи. Но вместо нее появилась новая.

- В магазине на Ленинском были приобретены сразу два образца сметаны, не отвечавшие требованиям ГОСТ. Первой маркой оказался «Молочный терем» (указанный изготовитель – ООО «Милково», Саратовская область). Сметана, заявленная как 20%, содержала жира всего 15%, а вкус и запах был признан «нечистым, с наличием постороннего привкуса», сообщает «Общественный контроль».

Но самое интересное, что и указанный на упаковке производитель эту сметану не делал. Выяснить, откуда взялся на полках магазина данный товар, предстоит специалистам Россельхознадзора. А пока что эксперты не советуют покупать сомнительную сметану из «левой партии».

Из десяти проверенных образцов, три оказались с недостатками. А один - полный фальсификат. Фото: "Общественный контроль".

В другой сметане - изготовитель – ООО «Кривское», Калужская область - вместо 15% жирности было лишь 12%. Нарушителем стал продукт под частной маркой «%» (торговой сети «Верный») .

А в магазине «Светофор» нашлась сметана «Степь родная», которая стоила 96 рублей за 800 граммов. Уже цена намекала, что настоящей такая сметана быть не может. И точно, эксперты не нашли в образце никаких следов молочного жира. Другими словами, товар - полный фальсификат.

Зато в число хорошистов вошли шесть из десяти купленных общественниками образцов. Это сметана «Пискаревская» 15% (ООО «Пискаревский молзавод», Петербург,) «Снежок» 15% (АО «Лактис», Великий Новгород), «Славянские кружева» 10% (ООО «Молодел», Московская область), «Зеленая линия» 20% (АО «Племенной завод «Краснозерное»), «ПРИНЕВСКОЕ» 20% (ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ») и «Выборгское» 15% (ООО «Выборгское»), все - Ленинградская область.