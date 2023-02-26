ОМОН устроил облаву на подростков-хулиганов в ТЦ «Галерея» в Петербурге

В ТЦ "Галерея" в Петербурге задерживают подростков-хулиганов. Фото: предоставлено "КП"

ОМОН устроил массовую облаву на подростков-хулиганов в ТЦ «Галерея» в Петербурге. Об этом spb.kp.ru рассказали посетители торгового центра. По словам очевидцев, начались задержания самых буйных представителей молодежных субкультур.

- Я спокойно сидела и ела в фуд-корте, как вдруг по всему этаже начали бегать подростки. Крчиат, раздражают всех. Матерятся. Видно, что анимешники или еще какие-то неформалы. Позже за ними подтянулись обычные полицейские и ОМОНовцы. Они останавливали только тех, кто похож на субкультурщика. При мне скрутили одного и увели вниз. Простых отдыхающих не беспокоили, - рассказала spb.kp.ru одна из посетительниц.

На улице дежурят машины. Фото: СОЦСЕТИ

Вход в ТЦ даже временно закрыли. На улице дежурили с десяток автомобилей полиции. Оказалось, все это было неспроста. ОМОН приехал в «Галерею» из-за скандальной ЧВК «Редан», из-за которой в Москве и в остальных крупных регионах происходят массовые драки подростков. Считается, что «редановцы» носят черную одежду с изображением паука и цифрой 4, отсылающих к соответствующему аниме. Представители субкультуры якобы нападали на футбольных фанатов, скинхедов, иностранцев и вообще всех, чья внешность им не понравится.

Но сейчас ребятам из «Редана», скорее, приходится обороняться и объясняться за одежду с пауком. Их не критикует и не бьет только ленивый. В «Галерее» с этого все и началось.

ОМОН ищет хулиганов в ТЦ. Фото: СОЦСЕТИ

- Подростки слегла побили субкультурщика. Поймали хулиганов, доставили в отдел для разбирательства, - сообщил источник spb.kp.ru в правоохранительных органах.

Добавим, что число задержанных подростков уточняется. ТЦ вновь работает в привычном режиме. Официальных комментариев от полиции по поводу облавы пока не было.

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