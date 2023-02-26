Лучшие фото с Масленицы в Петербурге: Блин в полтонны у Петропавловки, съедобные чучела в зоопарке и хороводы на Елагином острове

Собрали лучшие фото с Масленицы 2023 года в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Масленичные гуляния в Петербурге удались на славу. Несмотря на ветреную погоду с порывами до 15 метров в секунду, зиму из города проводили дружно и с размахом. В течение всего воскресного дня петербуржцы и гости Северной столицы терялись, куда податься, чтобы отдохнуть и перекусить. Например, в Кировском районе били рекорд по переносу богатырского коромысла, в Ленинградском зоопарке чучела зимы били дикие кошки и козы, а на Елагином острове тысячи человек развлекались в компании скоморохов.

ЦАРЬ ВСЕХ БЛИНОВ В ПЕТРОПАВЛОВКЕ

По традиции, одни из самых массовых гуляний на Масленице прошли у Петропавловской крепости. Первое, что бросалось в глаза гостям – длиннющая очередь, ведущая к небольшой палатке у стен бастиона. Оказалось, там спрятался гигантский многослойный блинный пирог. Весил он больше 500 килограммов. И детей, и взрослых потчевали бесплатно. Это была награда за стойкость.

Царь-блин в Петропавловке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хотя мороза в городе не было. В худшем случае температура падала до минус четырех градусов. А с разными забавами замерзнуть было невозможно.

Забав было много. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- На Петропавловки много игр, - заметила фотокорреспондент «КП-Петербург». – Можно самому испечь блины. Кто-то плетет игрушки, кто-то метает кольца на палку. Рядом циркачи выступают, люди водят хороводы.

Играли даже взрослые. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Масленица соединяет сердца! Блинчик вкусный, кстати. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чучело сожгли в 17:00. Вместе с ним под огнем пропал и ящик плохих новостей, куда в течение дня гости скидывали бумажки с записями о всем нехорошим, что с ними приключилось за год. Поучаствовали даже китайцы. Да-да, 25 февраля в Петербург прибыли первые туристы из Поднебесной. Последний раз они приезжали организованно только до пандемии коронавируса. Судя по улыбкам и куче купленных сувениров, им все в радость.

Дорогие гости из Китая довольны и даже немного растеряны от насыщенности праздника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СЪЕДОБНЫЕ ЧУЧЕЛА В ЗООПАРКЕ

Отмечали Масленицу не только люди, но и звери. В Ленинградском зоопарке организовали много праздничных сюрпризов со своими животными. Например, уничтожать чучело зимы из сена вызвались корова и козы. Битва происходила на специальной площадке. Звери быстро смекнули, что в чучелах спрятаны вкусняшки, так что сжигать его было попросту незачем – проще уничтожить путем поедания.

Самое вкусное досталось самому большому. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Такого же мнения были и крупные пантера с ягуаром, разорвавшие чучело в клочья под смех собравшихся вокруг детей. Так что у зимы не было шансов выстоять.

Зима надоела и пантере. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тем временем по зоопарку гуляла альпака, принимая полезные вкусняшки от гостей, а другим зверям то и дело вручали импровизированные блины с особой диетической рецептурой. Белая медведица Хаарчаана по традиции наелась овощно-фруктовым тортиком, напоминающем ледяные блины.

Ягуар ловко нашел вкусняшки в чучеле. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похоже, животные заждались весны и скорейшего тепла, поэтому Масленица для них тоже стала особенным днем с кучей активностей и подарков.

Хаарчаана не сразу распробовала ледяные блинчики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

РАЗМАХ НА ЕЛАГИНОМ

А вот Елагин остров забился почти до отказа, несмотря на платный вход на масленичные гуляния. Повсюду гостей развлекали скоморохи, втягивая даже самых серьезных и ленивых в разнообразные конкурсы. По всей территории расположились ярмарки с фермерскими деликатесами. А уличные театры развлекали детей на каждом шагу.

На Елагином было эффектно. И тепло! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На одной из полян были молодецкие забавы: шапочные, стеношные и кулачные бои. По соседству дежурили кузнецы, которые учили ковать разнообразные мелочи.

Гостей веселили разные скоморохи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за ветра среди народа пошли слухи, что сожжение чучела собираются отменить. Все-таки оно было самым большим среди остальных точек города. Но стихия сжалилась, и никаких изменений в программу не внесли. Здесь в парке с зимой попрощались особенно эффектно.

У гостей были персональные маленькие чучела, на которых они писали желания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Масленица 2023: традиции и дата празднования

Рассказываем все о главном блинном празднике страны (подробности)