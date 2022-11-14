Молодые предприниматели Ленобласти получают гранты на развитие своего дела

Прежде чем получить средства, молодой бизнесмен должен пройти обучение - тренинги и практические занятия. Фото предоставлено прессс-службой фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленобласти.

Не каждому предназначено быть успешным предпринимателем. Однако для тех, у кого есть желание развивать бизнес, лучшее время для старта - молодость. Пока ты молод, ты открыт новому, не боишься пробовать и ошибаться, мыслишь нестандартно - это помогает добиться успеха. Кроме того, молодых предпринимателей поддерживает государство.

С лета в России выдают гранты начинающим бизнесменам. Со старта программы в Ленинградской области на поддержку распределили более 15 миллионов рублей в виде грантов 35 бизнес-проектам. Размер поддержки от 100 до 500 тысяч рублей.

Среди условий получения грантов: нужно быть предпринимателем Ленинградской области младше 26 лет, иметь возможность вложить в развитие дела минимум 25 процентов собственных средств, пройти предварительное обучение. Средства можно использовать на аренду и ремонт, покупку оборудования, оплату коммунальных услуг, продвижение.

- О том, что могу получить грант, узнала на курсе по открытию кофеен - на тот момент хотелось развиваться в этом направлении. Нам рассказывали, как можно получить финансовую помощь, приводили реальные примеры, и я подумала: а почему нет? Только вместо кофейни решила развивать производство ореховой пасты по рецептуре, которую разрабатываю сама, - рассказывает индивидуальный предприниматель из Ломоносовского района Арпине Чахоян. - Подготовила бизнес-план и презентацию, составила отчет о движении денежных средств. Это было просто благодаря обучению, которое мы проходили, - интересным тренингам, практике.

Грант молодая предпринимательница направила на покупку оборудования и аренду помещения.

Арпине Чахоян из Ломоносовского района благодаря гранту запустила производство ореховой пасты по собственным рецептам. Фото из личного архива героя публикации.

Поддержке молодежного предпринимательства в регионе уделяют особое внимание, и это дает результаты. По словам губернатора Александра Дрозденко, каждый третий предприниматель в Ленобласти - представитель молодого поколения.

У молодежи есть три причины для открытия дела: заработать, реализовать амбиции и помочь близким. Так что если у вас есть тяга к бизнесу, не упускайте шанс. Реальные истории успеха показывают: возможно все!

- Главное - быть готовым к любому исходу и не завышать ожидания. Ситуаций, которые мы не можем контролировать, много. Важно не забывать, зачем мы все это начинали, и двигаться дальше, - советует Арпине Чахоян.

-

НА ЗАМЕТКУ

Обучение молодых предпринимателей, после которого они смогут подать заявку на получение гранта в начале 2023 года, начнется 28 ноября. Обучение организуют на площадке центра «Мой бизнес» Ленинградской области и в режиме онлайн. Курс пройдет около ста человек. Заявку можно оставить:

на сайте: www.813.ru

по телефону: 8 (812) 309-46-88.