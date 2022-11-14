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Экономика14 ноября 2022 7:15

Молодые предприниматели Ленобласти получают гранты на развитие своего дела

Размер финансовой поддержки от государства составляет от 100 до 500 тысяч рублей
Любовь Холопова
Прежде чем получить средства, молодой бизнесмен должен пройти обучение - тренинги и практические занятия. Фото предоставлено прессс-службой фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленобласти.

Прежде чем получить средства, молодой бизнесмен должен пройти обучение - тренинги и практические занятия. Фото предоставлено прессс-службой фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленобласти.

Не каждому предназначено быть успешным предпринимателем. Однако для тех, у кого есть желание развивать бизнес, лучшее время для старта - молодость. Пока ты молод, ты открыт новому, не боишься пробовать и ошибаться, мыслишь нестандартно - это помогает добиться успеха. Кроме того, молодых предпринимателей поддерживает государство.

С лета в России выдают гранты начинающим бизнесменам. Со старта программы в Ленинградской области на поддержку распределили более 15 миллионов рублей в виде грантов 35 бизнес-проектам. Размер поддержки от 100 до 500 тысяч рублей.

Среди условий получения грантов: нужно быть предпринимателем Ленинградской области младше 26 лет, иметь возможность вложить в развитие дела минимум 25 процентов собственных средств, пройти предварительное обучение. Средства можно использовать на аренду и ремонт, покупку оборудования, оплату коммунальных услуг, продвижение.

- О том, что могу получить грант, узнала на курсе по открытию кофеен - на тот момент хотелось развиваться в этом направлении. Нам рассказывали, как можно получить финансовую помощь, приводили реальные примеры, и я подумала: а почему нет? Только вместо кофейни решила развивать производство ореховой пасты по рецептуре, которую разрабатываю сама, - рассказывает индивидуальный предприниматель из Ломоносовского района Арпине Чахоян. - Подготовила бизнес-план и презентацию, составила отчет о движении денежных средств. Это было просто благодаря обучению, которое мы проходили, - интересным тренингам, практике.

Грант молодая предпринимательница направила на покупку оборудования и аренду помещения.

Арпине Чахоян из Ломоносовского района благодаря гранту запустила производство ореховой пасты по собственным рецептам. Фото из личного архива героя публикации.

Арпине Чахоян из Ломоносовского района благодаря гранту запустила производство ореховой пасты по собственным рецептам. Фото из личного архива героя публикации.

Поддержке молодежного предпринимательства в регионе уделяют особое внимание, и это дает результаты. По словам губернатора Александра Дрозденко, каждый третий предприниматель в Ленобласти - представитель молодого поколения.

У молодежи есть три причины для открытия дела: заработать, реализовать амбиции и помочь близким. Так что если у вас есть тяга к бизнесу, не упускайте шанс. Реальные истории успеха показывают: возможно все!

- Главное - быть готовым к любому исходу и не завышать ожидания. Ситуаций, которые мы не можем контролировать, много. Важно не забывать, зачем мы все это начинали, и двигаться дальше, - советует Арпине Чахоян.

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НА ЗАМЕТКУ

Обучение молодых предпринимателей, после которого они смогут подать заявку на получение гранта в начале 2023 года, начнется 28 ноября. Обучение организуют на площадке центра «Мой бизнес» Ленинградской области и в режиме онлайн. Курс пройдет около ста человек. Заявку можно оставить:

на сайте: www.813.ru

по телефону: 8 (812) 309-46-88.

Мой бизнесМой бизнес: ГосподдержкаЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ