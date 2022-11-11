Черная пятница в самом разгаре: В Петербурге запустили акции для покупателей недвижимости

В Петербурге запустили акции для покупателей недвижимости. Фото: freepik.com.

Черная пятница в России и мире - традиционное время скидок и выгодных предложений. Застройщики Петербурга не отстают от тренда и подготовили много интересных акций. Например, до конца ноября можно купить комфортную семейную квартиру в жилом экорайоне «Юнтолово» и получить паркинг в подарок.

Экорайон «Юнтолово» часто выбирают те, кто ищет просторную квартиру, для всей семьи. При этом выбор очень широк. Есть двухкомнатные евроквартиры с объединенным пространством кухни-гостиной и двумя спальнями - идеально для молодых родителей. Для больших семей подойдут просторные четырехкомнатные квартиры, где у каждого будет свое личное пространство.

Этой осенью покупать там жилье для всей семьи особенно выгодно - в подарок к купленной квартире идет машино-место для автомобиля. Своя личная парковка куда удобнее и безопаснее, чем ставить «железного коня» там, где придется или получится.

Так как дома находятся в высокой степени готовности, заселяться в них можно уже в первой половине следующего года. Еще один плюс - не надо тратить время и деньги на ремонт, ведь жилье передается с полной отделкой.

Люди выбирают именно «Юнтолово» по многим причинам. Так, в квартале уже строятся школа и сад, а в 10 минутах ходьбы работают два государственных детских сада и школа с образовательным кластером СПбГАСУ. Для детей помладше оборудованы современные детские площадки, прогулочные дорожки и зоны для активного и спокойного отдыха. А в 10 минутах ходьбы есть большое игровое пространство, которое заняло территорию более 1,3 Га. В домах предусмотрено все необходимое: несколько лифтов, в том числе грузовой, просторные места общего пользования и колясочные, где можно оставить детскую коляску и другой инвентарь. Еще одной «фишкой» стал гребной клуб «Причал’Ю», где можно заниматься водными видами спорта прямо у своего дома.

Стать обладателем квартиры своей мечты можно при помощи ипотечных программ, в том числе с субсидированной низкой процентной ставкой. Это позволит сильно сократить ежемесячные выплаты.

СПРАВКА

Подробнее узнать об акции, а также оставить заявку на подбор квартиры и рассчитать экономию средств можно в отделе продаж «Главстрой Санкт-Петербург» по телефону: +7 812 445 69 62.

Предложение ограничено. Успейте зарезервировать квартиру на выгодных условиях.