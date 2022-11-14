Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Авто14 ноября 2022 11:37

Петербург стал пятым в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта

Его обогнали Москва, Пермь, Новокузнецк и Екатеринбург
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Петербург набрал 72,3 из возможных 100 баллов рейтинга.

Петербург набрал 72,3 из возможных 100 баллов рейтинга.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Общественной палате РФ обсудили третье ежегодное исследование «Рейтинг городов России по качеству общественного транспорта» (ОТ). С 2020 года над ним трудится центр компетенций в области транспортного планирования SIMETRA.

- В России 1118 городов, мы захватываем 84 из них – почти все областные и региональные центры и крупные индустриальные города. Задача нашего рейтинга – сравнить города и их транспортные системы, чтобы выявить слабые и сильные их стороны и чтобы одни города перенимали удачные решения у других, - рассказал директор по решениям в области ОТ Владимир Валдин.

Москва и Петербург, к слову, официально в рейтинг не попадают, а рассматриваются «вне командного зачета». Как объяснили создатели проекта, все потому, что у мегаполисов совсем другие финансовые возможности. Однако по результатам анализа вполне возможно отдать им то или иное место в рейтинге.

Так, Петербург занял лишь условное пятое место в общем списке. Его обогнали Москва, Пермь, Новокузнецк и Екатеринбург. Эксперты отметили, что рейтинг собирали на основе данных за первый квартал 2022 года, поэтому перемены, вызванные транспортной реформой в Петербурге, не учитывались. Их рассмотрят уже в следующем году, надеясь, что они помогут Северной столице поднять свой транспортный престиж.

Такой рейтинг публикуют уже в третий раз. В него вошли 84 города - мегаполисы и областные центры.

Такой рейтинг публикуют уже в третий раз. В него вошли 84 города - мегаполисы и областные центры.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За основу исследования эксперты взяли некий идеальный город с рейтингом в 100 баллов – смесь всех продвинутых городов России. Ценовая и физическая доступность в нем составляют 17 и 25 баллов соответственно, комфорт и удобство – 20 баллов, функциональность – 21 балл, безопасность и устойчивое развитие – 17 баллов.

Петербург набрал 72,3 балла из 100. Ценовая доступность получила оценку 9,4, физическая – 18,9, комфорт – 18,2, функциональность – 17,4, а безопасность – 8,4 балла. Эксперты отметили, что преимущество городу дали наличие метро и развитой системы магистральных маршрутов, большую часть из которых представляет электротранспорт.

- К сильным сторонам также можно отнести широкий спектр проездных билетов в тарифном меню. Однако на момент оценки стоимость билета была в значительной мере завышенной, а сам билет не позволял им воспользоваться почти на трети городских маршрутов, - отметила команда рейтинга.

Также Петербург оказался хорош в количестве низкопольного транспорта и его большой вместимости, в числе троллейбусов с увеличенным автономным. Но не дотянул до идеала из-за онлайн-карт, которые плохо фиксируют движущиеся по дорогам автобусы и троллейбусы. Не похвалили эксперты и среднее расстояние между остановочными пунктами: пока в других городах отмеряют по 400 метров, в Петербурге отсчитывают по 600 метров.

Напоследок специалисты отметили наличие выделенных полос для ОТ, но заявили, что системе приоритета нужно развиваться.

Северную столицу похвалили за количество электротранспорта на дорогах, но упрекнули в дороговизне проездных билетов.

Северную столицу похвалили за количество электротранспорта на дорогах, но упрекнули в дороговизне проездных билетов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

8,3 мин – среднее время ожидания маршрута

44 – число магистральных маршрутов наземного транспорта

120 – число ДТП с участием общественного транспорта

6,27 лет – средний возраст автобусов

22,49 лет – средний возраст вагонов метро

8,18 лет – средний возраст троллейбусов

20,04 лет – средний возраст трамваев

КОНКРЕТНО

Какие города вошли в десятку лучших?

Москва (без места)

1. Пермь

2. Новокузнецк

3. Екатеринбург

Петербург (без места)

4. Казань

5. Ижевск

6. Нижний Новгород

7. Новосибирск

8. Самара

9. Красноярск

10. Кемерово

АвтоновостиКАРТИНА ДНЯ