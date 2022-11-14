Петербург стал пятым в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта

Петербург набрал 72,3 из возможных 100 баллов рейтинга. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Общественной палате РФ обсудили третье ежегодное исследование «Рейтинг городов России по качеству общественного транспорта» (ОТ). С 2020 года над ним трудится центр компетенций в области транспортного планирования SIMETRA.

- В России 1118 городов, мы захватываем 84 из них – почти все областные и региональные центры и крупные индустриальные города. Задача нашего рейтинга – сравнить города и их транспортные системы, чтобы выявить слабые и сильные их стороны и чтобы одни города перенимали удачные решения у других, - рассказал директор по решениям в области ОТ Владимир Валдин.

Москва и Петербург, к слову, официально в рейтинг не попадают, а рассматриваются «вне командного зачета». Как объяснили создатели проекта, все потому, что у мегаполисов совсем другие финансовые возможности. Однако по результатам анализа вполне возможно отдать им то или иное место в рейтинге.

Так, Петербург занял лишь условное пятое место в общем списке. Его обогнали Москва, Пермь, Новокузнецк и Екатеринбург. Эксперты отметили, что рейтинг собирали на основе данных за первый квартал 2022 года, поэтому перемены, вызванные транспортной реформой в Петербурге, не учитывались. Их рассмотрят уже в следующем году, надеясь, что они помогут Северной столице поднять свой транспортный престиж.

Такой рейтинг публикуют уже в третий раз. В него вошли 84 города - мегаполисы и областные центры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За основу исследования эксперты взяли некий идеальный город с рейтингом в 100 баллов – смесь всех продвинутых городов России. Ценовая и физическая доступность в нем составляют 17 и 25 баллов соответственно, комфорт и удобство – 20 баллов, функциональность – 21 балл, безопасность и устойчивое развитие – 17 баллов.

Петербург набрал 72,3 балла из 100. Ценовая доступность получила оценку 9,4, физическая – 18,9, комфорт – 18,2, функциональность – 17,4, а безопасность – 8,4 балла. Эксперты отметили, что преимущество городу дали наличие метро и развитой системы магистральных маршрутов, большую часть из которых представляет электротранспорт.

- К сильным сторонам также можно отнести широкий спектр проездных билетов в тарифном меню. Однако на момент оценки стоимость билета была в значительной мере завышенной, а сам билет не позволял им воспользоваться почти на трети городских маршрутов, - отметила команда рейтинга.

Также Петербург оказался хорош в количестве низкопольного транспорта и его большой вместимости, в числе троллейбусов с увеличенным автономным. Но не дотянул до идеала из-за онлайн-карт, которые плохо фиксируют движущиеся по дорогам автобусы и троллейбусы. Не похвалили эксперты и среднее расстояние между остановочными пунктами: пока в других городах отмеряют по 400 метров, в Петербурге отсчитывают по 600 метров.

Напоследок специалисты отметили наличие выделенных полос для ОТ, но заявили, что системе приоритета нужно развиваться.

Северную столицу похвалили за количество электротранспорта на дорогах, но упрекнули в дороговизне проездных билетов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

8,3 мин – среднее время ожидания маршрута

44 – число магистральных маршрутов наземного транспорта

120 – число ДТП с участием общественного транспорта

6,27 лет – средний возраст автобусов

22,49 лет – средний возраст вагонов метро

8,18 лет – средний возраст троллейбусов

20,04 лет – средний возраст трамваев

КОНКРЕТНО

Какие города вошли в десятку лучших?

Москва (без места)

1. Пермь

2. Новокузнецк

3. Екатеринбург

Петербург (без места)

4. Казань

5. Ижевск

6. Нижний Новгород

7. Новосибирск

8. Самара

9. Красноярск

10. Кемерово