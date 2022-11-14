Петербург стал пятым в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта

Петербург набрал 72,3 из возможных 100 баллов рейтинга.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Общественной палате РФ обсудили третье ежегодное исследование «Рейтинг городов России по качеству общественного транспорта» (ОТ). С 2020 года над ним трудится центр компетенций в области транспортного планирования SIMETRA.
- В России 1118 городов, мы захватываем 84 из них – почти все областные и региональные центры и крупные индустриальные города. Задача нашего рейтинга – сравнить города и их транспортные системы, чтобы выявить слабые и сильные их стороны и чтобы одни города перенимали удачные решения у других, - рассказал директор по решениям в области ОТ Владимир Валдин.
Москва и Петербург, к слову, официально в рейтинг не попадают, а рассматриваются «вне командного зачета». Как объяснили создатели проекта, все потому, что у мегаполисов совсем другие финансовые возможности. Однако по результатам анализа вполне возможно отдать им то или иное место в рейтинге.
Так, Петербург занял лишь условное пятое место в общем списке. Его обогнали Москва, Пермь, Новокузнецк и Екатеринбург. Эксперты отметили, что рейтинг собирали на основе данных за первый квартал 2022 года, поэтому перемены, вызванные транспортной реформой в Петербурге, не учитывались. Их рассмотрят уже в следующем году, надеясь, что они помогут Северной столице поднять свой транспортный престиж.
Такой рейтинг публикуют уже в третий раз. В него вошли 84 города - мегаполисы и областные центры.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За основу исследования эксперты взяли некий идеальный город с рейтингом в 100 баллов – смесь всех продвинутых городов России. Ценовая и физическая доступность в нем составляют 17 и 25 баллов соответственно, комфорт и удобство – 20 баллов, функциональность – 21 балл, безопасность и устойчивое развитие – 17 баллов.
Петербург набрал 72,3 балла из 100. Ценовая доступность получила оценку 9,4, физическая – 18,9, комфорт – 18,2, функциональность – 17,4, а безопасность – 8,4 балла. Эксперты отметили, что преимущество городу дали наличие метро и развитой системы магистральных маршрутов, большую часть из которых представляет электротранспорт.
- К сильным сторонам также можно отнести широкий спектр проездных билетов в тарифном меню. Однако на момент оценки стоимость билета была в значительной мере завышенной, а сам билет не позволял им воспользоваться почти на трети городских маршрутов, - отметила команда рейтинга.
Также Петербург оказался хорош в количестве низкопольного транспорта и его большой вместимости, в числе троллейбусов с увеличенным автономным. Но не дотянул до идеала из-за онлайн-карт, которые плохо фиксируют движущиеся по дорогам автобусы и троллейбусы. Не похвалили эксперты и среднее расстояние между остановочными пунктами: пока в других городах отмеряют по 400 метров, в Петербурге отсчитывают по 600 метров.
Напоследок специалисты отметили наличие выделенных полос для ОТ, но заявили, что системе приоритета нужно развиваться.
Северную столицу похвалили за количество электротранспорта на дорогах, но упрекнули в дороговизне проездных билетов.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
8,3 мин – среднее время ожидания маршрута
44 – число магистральных маршрутов наземного транспорта
120 – число ДТП с участием общественного транспорта
6,27 лет – средний возраст автобусов
22,49 лет – средний возраст вагонов метро
8,18 лет – средний возраст троллейбусов
20,04 лет – средний возраст трамваев
КОНКРЕТНО
Какие города вошли в десятку лучших?
Москва (без места)
1. Пермь
2. Новокузнецк
3. Екатеринбург
Петербург (без места)
4. Казань
5. Ижевск
6. Нижний Новгород
7. Новосибирск
8. Самара
9. Красноярск
10. Кемерово