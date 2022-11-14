«Комсомолка» наградила лучших учителей Петербурга и Ленобласти

Победители конкурса «Лучший учитель Санкт-Петербурга и Ленобласти 2022». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что такое школа? Это целый мир знаний и наук, в который погружаются дети, чтобы стать образованными личностями. Проводники в этом увлекательном путешествии - учителя. Самоотверженные педагоги закладывают главные принципы и делают из нас тех, кто мы есть.

Чтобы поблагодарить преподавателей, «Комсомолка» организовала конкурс «Лучший учитель Санкт-Петербурга и Ленобласти 2022». С 21 сентября по 21 октября педагоги региона заполняли заявки и размещали свои фото с анкетой на сайте spb.kp.ru. Читатели отдавали голоса за того, кого посчитали самым достойным.

Всего в конкурсе состязались 60 преподавателей. Все участники покорили редакцию своей любовью к детям и профессии. Борьба была жаркой и до последнего не было ясно, кто же окажется впереди. 11 ноября мы скрепя сердце выбрали лучших и наградили тройку учителей, набравших наибольшее число голосов.

III МЕСТО

Светлана Ильичева, школа № 149 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бронзу взяла Светлана Ильичева из школы № 149 Калининского района Петербурга.

- Для меня участие в конкурсе было полной неожиданностью, родители отправили за меня анкету, - поделилась Светлана Леонидовна. - Очень приятно! Я рада такой поддержке от учеников, их мам и пап. Любовь к детям и школе у меня от бабушки - она была прекрасным учителем.

Читатели благодарят педагога за чуткость и доброту, бесконечное терпение и веру, что из каждого ребенка обязательно получится хороший человек. Родители твердо уверены, что их дети находятся в надежных руках.

II МЕСТО

Лилия Белевская, школа № 385 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Серебряная медаль досталась Лилии Белевской из школы № 385 Красносельского района Петербурга. В ее семье сформировалась целая династия педагогов, так что она не понаслышке знает, что учитель - это понимание, любовь и человечность, помноженные на долгие годы.

Лилия - учитель физической культуры, действующий спортсмен, призер и победитель спортивных соревнований и конкурсов. Преподаватель личным примером мотивирует и вдохновляет учеников.

- Изначально я хотела быть тренером, - призналась Лилия. - Однако потом фокус интересов сместился в сторону обучения ребят в школе. Позднее я все же получила тренерское образование в дополнение к педагогическому. Мои родители, бабушки, дедушки и брат - учителя, так что думаю, быть преподавателем - это моя судьба.

I МЕСТО

Любовь Белова (справа), школа № 595 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И, наконец, первое место. Его заняла учитель начальных классов школы № 595 Приморского района Петербурга Любовь Белова. Она набрала рекордное количество голосов - 77 014! Причем неожиданно для себя - о конкурсе педагог узнала буквально за пару дней до награждения.

Это благодарные родители учеников отправили заявку и тайком агитировали всю школу голосовать, а в день окончания конкурса с цветами пришли в класс поздравлять с золотом.

- Не сказать словами, как я тронута, - призналась Любовь Белова. - Для меня школа - это семья, жизнь и дом. Можно сказать, что занимаюсь детьми 24 на 7. Я так давно в профессии, что уже не могу вспомнить, что же побудило меня ступить на этот путь. Помню только, что когда была маленькой, хотела быть… дворником! Однако, как видите, судьба распорядилась иначе. И я не жалею.

Родители называют победительницу учителем с большой буквы и благодарны, что она дарит детям веру в себя и свои силы.