Началась продажа квартир во второй очереди ЖК «Тайм Сквер». Фото: пресс-служба РСТИ.

Вторая очередь включает в себя четыре корпуса (под номерами 3, 4, 5 и 6), рассчитанных на 525 квартир, а также встроенно-пристроенный паркинг на 499 мест. Предлагаются квартиры разных метражей – от студий до трехкомнатных, в том числе планировки евроформата. Есть лоты с мастер-спальнями, окном в гардеробной или ванной комнате. Квартиры на верхних этажах (12-м и 13-м) имеют высокие потолки (от 3 метров) и увеличенную площадь остекления. Из окон многих квартир открываются потрясающие виды на Юнтоловскийлесопарк и «Лахта Центр». Стоимость лотов начинается от 4,5 млн рублей. В продаже есть квартиры с чистовой отделкой (в корпусе 6), с предчистовой отделкой whitebox (в корпусе 3) и без отделки (в корпусах 4 и 5).

Фото: пресс-служба РСТИ.

Квартиры можно приобрести со 100% оплатой, в ипотеку и в рассрочку. Сдача второй очереди в эксплуатацию запланирована на IVквартал 2024 года.

СПРАВКА

«Тайм Сквер» – жилой комплекс, который строится на Планерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга, рядом с Юнтоловским лесопарком. В состав проекта входят 13 корпусов высотой 13 этажей. Придомовая территория закрыта от посторонних и машин, на ней появятся детские и спортивные площадки, зоны для отдыха. В рамках проекта будет построен детский сад на 100 мест. На первых этажах корпусов, расположенных вдоль Планерной улицы, спроектированы коммерческие помещения.