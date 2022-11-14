Россиянина от гибели во время теракта в Стамбуле спас знаменитый повар Бурак

Трое россиян получили ранение при взрыве Фото: скриншот

Во время теракта на оживленной улице Истикляль в Стамбуле пострадали трое россиян. Взрыв прогремел 13 ноября возле одного из бутиков, когда там было большое скопление людей. Погибли шесть человек, еще 81 получили ранения. Очевидцами взрыва бомбы в центре Стамбула стали многие россияне, которые находились там на отдыхе. Один из них - 37-летний Алексей. Он чудом избежал трагедии. Его спасло... кафе знаменитого повара Бурака.

- Я путешествию, у меня тур по странам. По месяцу живу в каждой стране, знакомлюсь с архитектурой. В Турции уже месяц доживаю, - рассказал "КП-Петербург" Алексей. - В тот день я был на шоппинге, двигался как раз туда, где позже прогремел взрыв. В последний момент решил свернуть в кафе знаменитого повара Бурака (он прославился роликами, на которых готовит огромные блюда и при этом всегда улыбается, - прим.Ред.). Мне приятель говорил, что я обязан в него зайти. Это и решило мою судьбу. Я заказал еду и меньше чем через 10 минут раздался взрыв. Здание содрогнулось, задрожали окна. Я посмотрел вниз с террасы - увидел бегущую девушку в слезах. Когда вышел на улицу, там уже ехала полиция. В этот момент толпа вновь побежала. Люди боялись, что будет второй взрыв. Я снова зашел в кафе, чтобы меня не снесли. А потом уже уехал домой.

Еще одну россиянку спасло то, что она успела зайти в магазин за покупками. 24-летняя Елена была почти в самом эпицентре взрыва.

Люди в крови лежали на полу в магазине Фото: Предоставлено героем публикации

- Мой молодой человек зашел в кафе, а я пошла в магазин Mango. Тут и прозвучал взрыв. Началась паника, люди кричали, плакали, внутри магазина все было в крови, - вспоминает Елена. - Все начали бежать. Я позвонила своему парню, у меня была истерика. Я сказала, что люблю его, что нас взорвали. Был страх, что будут еще взрывы. Я пошла на выход из магазина, там лежали части тела людей, люди с окровавленными лицами. Я видела трупы, казалось, будто человек 10 лежат без частей тела. Сейчас говорят, что всего шесть убитых, но, мне кажется, я видела больше.

Люди, которые были в магазине, спаслись Фото: Предоставлено героем публикации

Сейчас полиция Турции продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное после теракта. Местные власти заявили о задержании подозреваемых. Среди них - гражданка Сирии Альхам Альбашир, которая, как утверждается, и принесла на Истикляль взрывчатку.

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