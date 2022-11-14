Стартовали продажи квартир в первой очереди ЖК Master Place. Фото: пресс-служба РСТИ.

Первая очередь ЖК Master Place включает в себя четырехсекционный корпус переменной этажности – от 6 до 7 этажей. В доме 190 квартир общей площадью порядка 8 тысяч кв. м. Подземный паркинг рассчитан на 60 мест.

В продаже квартиры разных метражей – от студий до трехкомнатных, в том числе европланировки с просторной кухней-гостиной. Стоимость лотов начинается от 5,3 млн рублей. Предлагаются квартиры как с чистовой отделкой, так и без нее.

Квартиры можно приобрести со 100% оплатой, в ипотеку и в рассрочку. Ввод первой очереди в эксплуатацию запланирован на II квартал 2025 года.

СПРАВКА

Master Place – жилой комплекс комфорт-класса, который строится на проспекте Маршала Блюхера в Калининском районе Санкт-Петербурга, рядом с одним из реализованных проектов холдинга «РСТИ» – ЖК «Город мастеров». В состав проекта входят два корпуса высотой 6-7 и 19 этажей соответственно. В жилом комплексе будет 417 квартир общей площадью 16 тысяч кв. м. На закрытой дворовой территории разместятся детские и спортивные площадки, места для отдыха.