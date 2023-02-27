Невероятно яркое северное сияние озарило небо над Петербургом ночью 27 февраля

Яркое северное сияние попало на фото в Петербурге / Фото: Астрофотоболото

Природа подарила невероятный подарок жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В ночь на 27 февраля 2023 года небо над городом превратилось в холст художника. По небосклону буквально разлились яркие краски северного сияния, которое пульсировало вспышками разных цветов. Об этом в Телеграм-канале "АстроФотоБолото" рассказали местные охотники на "Аврору".

Сияние в Кронштадте Фото: Астрофотоболото

- Северное сияние началось со слабой дуги, которая разгорелась ярким зеленым светом, спустя какое-то время верх дуги стал гореть красным, что прекрасно различалось при луне. Несколько лучей пульсировали над головой, затем дуга стала играть лучиками. Наслаждению не было предела, сегодня у меня день рождения и получить такой подарок было великолепно, - рассказала охотница Катя Стрельникова.

Остров Гогланд Фото: Астрофотоболото

Свою "сияшку" она поймала на Финском заливе недалеко от Шепелево. Также очень яркие вспышки охотники наблюдали на острове Гогланд, а также в Кронштадте и Выборге. Причем, умельцы смогли сделать невероятные снимки даже на обычный смартфон.