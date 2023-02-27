Новые противопожарные правила при использовании мангалов начнут действовать в Ленобласти с 1 марта

С 1 марта начнут действовать изменения в правилах противопожарного режима Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 марта 2023 года в Ленинградской области начнут действовать новые правила противопожарного режима. Они коснутся, в том числе, и любимых всеми шашлыков. Готовить еду на открытом огне или мангале все еще разрешается, но при этом должно быть установленное расстояние до жилых построек, чтобы не случилось беды. О новых правилах рассказали в управлении МЧС по Ленинградской области.

- Упрощены требования противопожарной безопасности при сжигании мусора и приготовления пищи на открытом огне на приусадебных участка. Также сжигать сухую траву на индивидуальных земельных участках можно будет на расстоянии не менее 15 метров от построек. Мангалы должны быть расположены от дома на расстоянии, превышающем 5 метров, - рассказали спасатели.

Также теперь будет категорически запрещено устанавливать решетки на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, которые являются аварийными выходами в случае пожара. Заваливать эти выходы также запрещено.

Для любителей хлопушек и бенгальских огней хорошие новости - специальные инженерно-технические мероприятия для их использования не нужны.

Помимо этого в домах многодетных семей и граждан, нуждающихся в социальной поддержке, начнут устанавливаться автономные датчики дыма.

А для повышения пожарной безопасности населенных пунктов и предотвращения перехода огня с природного ландшафта ширина минерализованных полос, отделяющих строения от леса или торфяника, увеличена до 1,4 метров.