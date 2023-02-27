В Ленинградской области вручили спортивные премии по итогам 2022 года

Развитию спорта и физической культуры в Ленинградской области содействуют и участии крупного бизнеса, в частности, компании «ФосАгро». Фото предоставлено пресс-службой ВФ АО «Апатит».

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ

Премии за достижения в спорте в Ленинградской области вручаются уже не один год, но в 2022-м впервые победители по отдельным номинациям определялись с помощью онлайн-голосования. Принять участие в нем могли все жители 47 региона.

За звание лучших боролись десятки участников, а в список победителей вошли отличившиеся спортсмены, лучшие тренеры и команды. Так, победу одержала сборная команда Ленинградской области по водному поло (девушки до 16 лет), Федерация художественной гимнастики Ленинградской области, легкоатлетический зимний марафон «Дорога жизни». В номинации «Комплекс ГТО - Путь к здоровью и успеху» отличились Сосновоборский городской округ, второе место разделили Подпорожский и Волховский районы.

«ДРОЗД-Волхов» - региональный оператор основанной ФосАгро программы «Детям России – образование, здоровье и духовность (ДРОЗД)». Награду за активную общественную работу по вовлечению населения Ленинградской области в занятия физической культурой и спортом получил директор АНО «ДРОЗД-Волхов» Василий Клиновицкий.

- Благодаря поддержке компании «ФосАгро», мы открываем секции, привлекаем лучших тренеров. Мы строим спортивные объекты, организуем свои турниры и творческие фестивали, поддерживаем участие наших юных спортсменов в турнирах регионального и федерального уровней. Подчеркну, что ДРОЗД нацелен не на подготовку Олимпийских чемпионов. Мы стремимся воспитать интеллектуально и духовно развитых, здоровых, физически крепких молодых людей, патриотов своей Родины. Но, уверен, что и Олимпийские чемпионы среди воспитанников ДРОЗДа будут, – говорит директор АНО «ДРОЗД-Волхов» Василий Клиновицкий.

СПОРТ КАК ЧАСТЬ ЖИЗНИ

В 2023 году Ленинградская область впервые преодолела 50% планку по вовлеченности людей в спортивную жизнь. А уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями достиг 46,5%. Такие данные привел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на торжественной церемонии награждения лучших представителей в сфере физической культуры и спорта. Награды также вручали депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова и руководители отраслевых комитетов, известные областные спортсмена и тренеры.

Волхов и Волховский район – в числе лидеров по развитию спорта и физической культуры в Ленинградской области. Здесь строятся спортивные объекты, проводятся различные городские и региональные соревнования. В том числе при участии крупного бизнеса, в частности, компании «ФосАгро». Благодаря основанной ФосАгро программе «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) в Волхове спортом занимается каждый седьмой волховчанин школьного возраста – более 700 детей.

- Мы хотим, чтобы наши дети были не просто здоровыми, образованными, но чтобы некоторые из наших мальчишек и девчонок пошли дальше в спорт высоких достижений, а для нас, для всей Ленинградской области, таким ориентиром, конечно же, являются известные профессиональные спортсмены и клубы. Поэтому мы подписали соглашения о сотрудничестве с футбольным и гандбольным клубами «Зенита», чтобы у волховских юных ДРОЗДят было больше возможностей для развития. Мы не останавливаемся, продолжаем совершенствовать свои тренерские навыки, перенимаем опыт у лучших, делаем все для того, чтобы прививать детям спортивный дух и здоровый образ жизни, - говорит тренер по футболу, заместитель директора по развитию и спортивной подготовке АНО «ДРОЗД-Волхов» Михаил Говди.

Среди воспитанников ДРОЗДа много талантливых ребят. Многих ждет большое спортивное будущее. Фото предоставлено пресс-службой ВФ АО «Апатит».

Напомним, в Волхове ДРОЗД открылся в 2015 году по семи спортивным направлениям: мини-футбол, баскетбол, рукопашный бой, волейбол, гандбол, плавание и шахматы. Воспитанники АНО «ДРОЗД-Волхов» успешно выступают на соревнованиях международного, федерального и регионального уровней. Особые успехи показывает женская футбольная команда «Татьяна», которая известна далеко за пределами Ленинградской области. В прошлом году пять юных футболисток перешли из «Татьяны» в команды юношеской футбольной лиги – «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА.

ТРЕНИРОВКА УМА

Организация «ДРОЗД-Волхов» развивает не только физический, но и интеллектуальный спорт. При поддержке автономной некоммерческой организации и компании «ФосАгро» в Волхове проходят шахматные турниры высокого уровня. Недавно в городе завершился региональный этап детского шахматного турнира «Белая ладья». Соревнования проходили в течение нескольких дней среди 18 сильнейших команд общеобразовательных учреждений Ленинградской области. Главной площадкой турнира стал шахматный клуб «ДРОЗД» на базе школы №8.

- «Белая ладья» является брендом шахмат, как, например, «Золотая шайба» или «Кожаный мяч». Она призвана популяризировать шахматы, ведь у нас в Ленинградской области очень много играющих школ, ребята из которых могут приехать сюда, в Волхов, и сразиться между собой, а ещё завести новые дружеские знакомства и повысить свой уровень, - говорит президент Федерации шахмат Ленинградкой области, главный судья регионального этапа фестиваля Сергей Масляков.

Заниматься нужно не только развитием тела, но и ума. Фото предоставлено пресс-службой ВФ АО «Апатит».

Кстати, организаторы подготовили для участников культурную программу. В свободное от игр время юные шахматисты побывали в Музейно-выставочном центре «Пятнадцатый элемент», Духовно-просветительском центре «Андреевский» и в Культурно-информационном центре имени А.С. Пушкина. Кроме того, шахматисты побывали на футбольном матче и развлеклись на дискотеке.

СПРАВКА

Программа «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) – первый социальный проект ФосАгро. Она нацелена на развитие детско-юношеского спорта, творчества, дополнительного образования и патриотическое воспитание молодежи в городах присутствия компании. Сегодня более 7 тысяч детей и подростков в пяти городах страны бесплатно занимаются в спортивных секциях и творческих студиях ДРОЗДа. Ежегодно в спортивных турнирах и творческих фестивалях ДРОЗДа принимают участие более 50 тысяч человек.