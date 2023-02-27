Считать деньги и изучать рынок: о чем важно помнить, выбирая ипотеку

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Если брать квартиру в ипотеку, то в новостройке или на вторичном рынке? Этот вопрос задает себе каждый покупатель жилья — и правильно делает. Потому что от ответа зависят бюджет покупки, сроки новоселья и условия кредита. Сегодня рынок новостроек выигрывает в размере ставок, а вторичный — в цене. Но в любом случае все упирается в деньги и способ оплаты.

ВТОРИЧКА ДЕШЕВЛЕ

В прошлом году цены на квартиры в Петербурге росли, но новое и вторичное жилье дорожало по разному. Стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 15 – 20% и установила ценовой рекорд — порядка 220 тысяч рублей. Вторичка вела себя скромнее и за год подорожала на 12 – 15%, сейчас квадратный метр на вторичном рынке стоит в среднем 195 тысяч рублей. При этом собственники квартир готовы давать скидки — по данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, в Петербурге ее размер в среднем составляет 1,2%.

Поскольку стоимость квартиры остается одним из основных критериев ее выбора, неудивительно, что в начале 2023 года аналитики Домклик зафиксировали значительный рост интереса россиян к покупке вторичного жилья и спрос на ипотеку для этого сегмента.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НОВОСТРОЙКИ ТАК И МАНЯТ СТАВКАМИ

Если покупать в ипотеку новую квартиру, то сделать это можно несколькими способами. На первичном рынке действует несколько льготных программ с очень привлекательными ставками. Семейную ипотеку, к примеру, в Сбере можно оформить по ставке от 5,3%, ипотеку для IT — от 4,7%. В каждом случае выгода разная, поэтому имеющиеся варианты лучше предварительно рассчитать. Сделать это онлайн можно с помощью ипотечного калькулятора сервиса Домклик.

Кроме того, покупая в ипотеку новостройку, можно получить скидку от застройщика. У строительных компаний много разных программ в сотрудничестве с банками, поэтому есть возможность сократить размер первоначального взноса и ежемесячного платежа до комфортных значений, а также оформить рассрочку. На вторичном рынке выгодных предложений гораздо меньше. Но снизить ставку тоже можно, например, если оформлять ипотеку Сбера на сервисе Домклик и воспользоваться услугой электронной регистрации сделки.

С помощью скидок за выполнение этих и других условий ставку по «вторичной» ипотеке в Сбере можно довести до вполне комфортных 10,9%.

СПОСОБ ОПЛАТЫ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость квартиры — весомый, но все же не единственный фактор: сегодня при выборе конкретного варианта жилья все важнее становится способ оплаты недвижимости. Принципиальные моменты, которые стоит учитывать покупателям, определяясь с местом для новоселья: вы покупаете квартиру за «живые» деньги или в кредит. И если в кредит, то насколько велик размер первоначального взноса.

- Если человек может позволить себе купить жилье на собственные средства или у него большой первый взнос, то однозначно стоит смотреть вторичный рынок. В этом случае покупка обойдется дешевле, - рассуждает финансовый консультант, независимый риелтор Евгения Колосова. - Если же первый взнос небольшой, ежемесячный платеж нужен минимальный и вы готовы брать кредит на 25 – 30 лет — тогда рассматривайте первичный рынок независимо от стоимости квартиры.

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КУПИТЬ И ЗАСЕЛИТЬСЯ

Если стоит задача купить недвижимость и переехать в нее прямо сейчас — вам прямая дорога на вторичный рынок. И это вовсе не значит, что придется мириться с необходимостью покупать старую квартиру.

- Как вторичку мы рассматриваем все, что построено до 2020 года. Это и старые советские пятиэтажки, которые находятся далеко от метро, — самое дешевое, что можно найти в Петербурге. Но есть и новая вторичка, которая была сдана в 2020-х годах, ее цена выше и сопоставима по цене с первичным рынком. В любом случае нужно учитывать расположение, метраж, планировку и состояние объекта, а также условия сделки, - говорит риелтор Александр Ситников.

Искать и сравнивать варианты можно самостоятельно, а можно воспользоваться бесплатной услугой по подбору новостройки или вторички сервиса Домклик.

ГРАМОТНАЯ ЭКОНОМИЯ

Раньше на покупке новостройки можно было неплохо сэкономить — взять недвижимость в самом начале строительства по более низкой цене. Сегодня принципиальной разницы в стоимости «котлована», готовой новостройки или даже вторички нет. Особенно после введения проектного финансирования и эскроу-счетов, когда деньги покупателей застройщик получает в конце строительства.

Так что выбор в пользу нового или вторичного жилья имеет смысл делать исходя из личных обстоятельств. Если вы выбираете не жилье, а именно ипотечную программу, то выгоднее и проще, конечно, брать кредит на новостройку. Если вам нужна квартира в определенном месте — например, рядом с парком или конкретной станцией метро, — тогда стоит обратить внимание на вторичный рынок.

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