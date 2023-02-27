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Происшествия27 февраля 2023 11:51

Артистка Мариинского театра Петербурга попала в больницу из-за удара декорациями во время спектакля

Хористка получила травму головы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
на второй сцене Мариинки артистка получила травму во время спектакля.

на второй сцене Мариинки артистка получила травму во время спектакля.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Артистка хора знаменитого на весь мир Мариинского театра получила травму во время спектакля. При смене декораций произошла заминка, в результате которой девушка ударилась о них головой.

- Вчера при перемене декораций на вечернем спектакле «Снегурочка» на второй сцене Мариинского театра одна из артисток хора получила ушиб головы об элемент мягких декораций, - сообщили spb.kp.ru.

Спектакль продолжился без пострадавшей, ее срочно отправили в Мариинскую, но уже больницу. Там артистке провели полное обследование с компьютерной томографией. По счастью, серьезных травм медики не обнаружили и отпустили хористку домой на амбулаторное лечение.

- Сегодня утром мы связались с артисткой, она чувствует себя хорошо, - отметили в театре.

Сейчас дирекция Мариинки проводит проверку по факту случившегося. Предстоит выяснить, кто сработал не так, и в том причина травмы: в неудачной работе декораторов, или невнимательности самой артистки.

Напомним, что полтора года назад в Москве артист Большого театра погиб на сцене во время спектакля, когда на него рухнули многотонные декорации. Трагедией закончилась опера «Садко».

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