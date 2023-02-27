Артистка Мариинского театра Петербурга попала в больницу из-за удара декорациями во время спектакля

на второй сцене Мариинки артистка получила травму во время спектакля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Артистка хора знаменитого на весь мир Мариинского театра получила травму во время спектакля. При смене декораций произошла заминка, в результате которой девушка ударилась о них головой.

- Вчера при перемене декораций на вечернем спектакле «Снегурочка» на второй сцене Мариинского театра одна из артисток хора получила ушиб головы об элемент мягких декораций, - сообщили spb.kp.ru.

Спектакль продолжился без пострадавшей, ее срочно отправили в Мариинскую, но уже больницу. Там артистке провели полное обследование с компьютерной томографией. По счастью, серьезных травм медики не обнаружили и отпустили хористку домой на амбулаторное лечение.

- Сегодня утром мы связались с артисткой, она чувствует себя хорошо, - отметили в театре.

Сейчас дирекция Мариинки проводит проверку по факту случившегося. Предстоит выяснить, кто сработал не так, и в том причина травмы: в неудачной работе декораторов, или невнимательности самой артистки.

Напомним, что полтора года назад в Москве артист Большого театра погиб на сцене во время спектакля, когда на него рухнули многотонные декорации. Трагедией закончилась опера «Садко».

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