«Огорчается, что нет сил выступать»: Стас Пьеха намекнул на возможное возвращение знаменитой бабушки на сцену

Эдита Пьеха отметит 86-ой день рождения в этом году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Певец Стас Пьеха рассказал, как в последнее время живет любимая артистка миллионов и его знаменитая бабушка Эдита Пьеха. Уже более двух лет она ведет непубличный образ жизни и не выступает на концертах. В этом году ей исполнится 86 лет.

- Она часто сидит на диване в своей комнате. Что-то читает или смотрит телевизор. Я вижу, что она очень устала от публичности и постоянной ответственности. Эдита была на сцене 65 лет, у нас таких артистов мало, - рассказал Стас Пьеха в подкасте «Ниче святого», который вышел на стриминге «Звук».

Артистка следит за здоровьем и совсем недавно прошла обследование в больнице. По словам внука, Эдита Пьеха чувствует себя хорошо после встречи с врачами. Она уже вернулась домой. Легендарная певица иногда огорчается, что теперь нет сил на выступления. Но внук Стас поддерживает бабушку и советует ей отдыхать после длинной карьеры.

- Может быть, позже у нее появится желание выступить. Может, в 90 лет, - отметил Пьеха.

Звездная бабушка, в свою очередь, иногда следит за современными исполнителями. Но, по словам Стаса Пьехи, впечатлить певицу достаточно сложно.

- Если она смотрит шоу, в которых я участвую, то критикует всех, кроме меня. Но надо добавить, что шоу-бизнесом Эдита сейчас почти не интересуется.