От обычных поездок до экскурсий: Как изменились путешествия на электричках

Пригородный пассажирский транспорт становится все более универсальным, комфортным и востребованным. Фото: Виктор КАЗАРИН.

Пригородный пассажирский транспорт становится все более универсальным, комфортным и востребованным. На электричках сегодня можно не только поехать на работу или дачу, но и отправиться в путешествие по дворцовым пригородам Петербурга и старинным городам Ленобласти, увидеть природные красоты или уникальные исторические места. Генеральный директор Северо-Западной пригородной пассажирской компании Артем Мирон в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал о том, как сегодня развиваются традиционные перевозки и какие новые туристические продукты доступны пассажирам.

ВРЕМЯ РЕКОРДОВ

За лето 2022 года Северо-Западная пригородная пассажирская компания перевезла почти 26 миллионов пассажиров - это на 30 процентов больше, чем за тот же период 2021 года, и на 1 процент больше, чем за лето 2019 года, а он был для компании рекордным и образцовым. Всего с начала 2022-го на пригородных электричках проехало 75 миллионов пассажиров - это на 14 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

- Это хороший результат, мы достигли и даже немного перевыполнили показатели успешного для нас доковидного 2019 года. Пассажиропоток восстановился. В июле 2022 года в один из дней был установлен рекорд - за сутки мы отправили 358 тысяч пассажиров, - заявил в эфире Артем Мирон.

Таких цифр удалось добиться не случайно - железнодорожники работали в оперативном режиме: мониторили прогноз погоды накануне выходных и, если он был хорошим, по согласованию с властями Петербурга и Ленобласти увеличивали количество поездов на популярных направлениях.

- Сотрудничество всех подразделений компании помогло создать максимально комфортные условия для пассажиров, куда бы они ни направлялись, - добавил Артем Мирон.

Генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Артем Мирон. Фото: Артем КИЛЬКИН

С ПОЕЗДА НА КОРАБЛЬ

Северо-Западная пригородная пассажирская компания запустила эксперимент - выступила агентом по продаже билетов мультимодальных перевозок пассажиров от Сортавалы до Валаама. Пассажиры могли в режиме «одного окна» купить билеты на поезд и метеор до острова в приложении «РЖД пассажирам», кассах дальнего следования или пригородных кассах.

Пассажирам новая схема перевозок очень понравилась, поэтому этим летом решили расширить возможности водных перевозок и продавать билеты в режиме «одного окна» в Кронштадт, Петергоф и Кижи.

- Мультимодальные перевозки хороши не только для туристов, но и для всех пассажиров - в этом сезоне ими воспользовались 3295 человек. Покупка одного билета на разные виды транспорта очень удобна при планировании поездок, - отметил Артем Мирон.

Мультимодальные перевозки позволяют путешественникам купить билеты на поезд и метеор в режиме «одного окна». Фото: Станислав НИКИТИН.

ВАГОН ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Если раньше электричку многие воспринимали как способ доехать из точки А в точку Б, то теперь на электропоезде можно отправиться в увлекательное и познавательное путешествие. Уже не первый год в компании курсирует «туристический вагон» в Выборг, которым с момента запуска воспользовались более пяти тысяч человек. В пути пассажиры слушают экскурсию, узнают необычные исторические факты о Выборге и других населенных пунктах, расположенных по пути.

Помимо билета на пригородный поезд пассажиры могут приобрести билеты на автобусный туристический маршрут по Выборгу и до парка Монрепо. Маршрут движения автобуса работает по системе hop-on hop-off - турист выходит из автобуса и заходит в него там, где захочет, и столько раз, сколько ему необходимо в течение дня.

- Мы выбрали основные точки притяжения, в которых планируем развивать туристические услуги, - это Санкт-Петербург с его пригородами, Выборг и Великий Новгород. По итогам летних перевозок принято решение запустить «туристический вагон» в других направлениях - в Ораниенбаум, Гатчину, Новый Петергоф. Перевозки туристов запланированы до конца года, - добавил Артем Мирон. - Также в этом году наша компания начала реализовывать туристический абонемент, который включает проезд на электропоезде из Петербурга в Новгород и обратно плюс пешеходную экскурсию по Новгородскому кремлю.

Еще одна возможность узнать историю родного края, путешествуя на электричках, - записаться на групповую экскурсию на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Такие экскурсии проходили с апреля по октябрь в выходные дни. В них приняли участие около двухсот человек. Группы отправлялись в один из пригородов Петербурга на электропоезде, причем экскурсия начиналась уже на «борту». Компания вместе с туроператором определяет тематику экскурсий в каждом месяце.

ОНЛАЙН-ОПЛАТА И ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

Все чаще пассажиры оплачивают проезд онлайн-способами - через терминалы самообслуживания, мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сервис «Яндекс.Электрички».

- Сегодня уже более 50 процентов оплат билетов за полную стоимость приходится на так называемые безлюдные технологии. Это удобно, позволяет заранее спланировать путешествие и не стоять в очередях в пиковые дни. Если за весь 2021 год через наше приложение было реализовано 5,5 миллиона билетов, то в 2022-м уже к середине ноября это число составило 6,8 миллиона, - рассказал Артем Мирон.

Еще один шаг навстречу пассажирам: в каждом вагоне электропоездов появились QR-коды - виртуальные помощники, по которым можно попасть на сайт Северо-Западной пассажирской компании и получить ответы на все волнующие вопросы.

НА ЛЫЖИ В СТИЛЕ РЕТРО

«Лыжная стрела» - это не просто электричка: это целая программа для лыжников, которая была особенно популярна среди жителей Ленинграда в 1960-1980-х. После о лыжных поездах позабыли, возобновив их работу лишь в середине 2000-х. И теперь с каждым годом спрос на них только растет. Чтобы еще сильнее погрузить пассажиров в исторический антураж, компания рассматривает вопрос организации «Лыжной стрелы» с привлечением ретроэлектрички ЭР2К-980.

Чтобы погрузить лыжников в исторический антураж, компания рассматривает вариант запуска ретроэлектрички ЭР2К-980. Фото: Алексей УЛАНОВ.

ОТПРАВЛЕНИЕ КАЖДЫЕ 10 МИНУТ

Южные районы Петербурга, граничащие с Павловском и Гатчиной, сильно загружены. Каждый день горожане и жители пригородов стоят в пробках, пытаясь доехать до работы или домой. Чтобы разгрузить транспортные магистрали, разработали пилотный проект по запуску тактового движения электропоездов. Интервал движения поездов в часы пик составит всего 10 минут. Пассажиру не придется задумываться о расписании - он сможет легко рассчитать отправление следующего поезда.

Впервые тактовое движение будет опробовано в направлении Петербург - Павловск. Электрички также будут доступны для жителей Шушар и Славянки.

- На пилотном участке мы хотим попробовать новые технические решения - например, прорабатывается вопрос комфортного тарифа или единого комбинированного билета, чтобы пассажир не переплачивал, - поясняет Артем Мирон. - Вместе с городским правительством мы хотим интегрировать железнодорожный транспорт в городскую систему общественного транспорта. Наша основная задача - создать для пассажиров максимально комфортные условия перемещения по Петербургу и пригородам.

КОНКРЕТНО

Интервал движения поездов

Из Павловска в Петербург - с 07:00 до 09:30 - каждые 10 минут,

с 16:00 до 17:00 - каждые 15 минут

Из Петербурга в Павловск - с 17:00 до 19:00 - каждые 10 минут,

с 19:00 до 20:00 - каждые 15 минут

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЗНАЧЕНЫ

+ 17 электричек в сутки:

9 - из Петербурга (4 утром, 5 вечером)

8 - из Павловска (4 утром, 4 вечером).

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НОВЫЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ (действует с 11 декабря 2022 года):

Ускоряется «Ласточка»:

- № 7003 Санкт-Петербург-Главный - Великий Новгород - на 25 минут

- № 7002 Великий Новгород - Санкт-Петербург-Главный - на 24 минуты

- № 7006 Великий Новгород - Обухово (курсирует летом) - на 29 минут

- № 7312 Тосно - Санкт-Петербург-Главный - на 11 минут.

СОКРАЩАЮТ ВРЕМЯ В ПУТИ поезда:

- № 6009/6010 Санкт-Петербург-Главный - Тихвин - на 21 минуту

- № 6019/6020 Тихвин - Обухово - на 14 минут

- № 6419/6420 Волховстрой - Санкт-Петербург-Главный - на 34 минуты

- № 6602 Маленьга - Кемь - на 17 минут

- № 6724/6723 Псков - Великие Луки - на 25 минут

- № 6954 Дно - Оредеж - на 18 минут

- № 6702 Невель - Великие Луки - на 37 минут

- № 6786 Выборг - Санкт-Петербург-Финляндский через Приморск - на 21 минуту.

Появятся дополнительные остановки:

- Санкт-Петербург-Витебский - Павловск - на платформе Боровая (36 поездов)

- Мга - Волховстрой - на платформе Русановская (5 поездов)

- Будогощь - Неболчи - на платформе Хотцы (4 поезда).

А ЧТО ЕЩЕ?

С 1 января 2023 года:

- назначается дополнительно пара поездов состава «Ласточка» Санкт-Петербург-Финляндский - Выборг (по рабочим дням)

- маршрут следования одной пары поездов Санкт-Петербург-Главный - Торфяное продлевается до станции Чудово-Московское по субботам

- увеличивается составность поездов Санкт-Петербург-Ладожский - Будогощь категории «комфорт».

В соответствии с заказами субъектов Российской Федерации.

Виртуальный помощник СЗППК

www.ppk-piter.ru