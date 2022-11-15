Навигацию для лодок и катеров запретили в Ленобласти с 16 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области с 16 ноября 2022 года закрывается навигация по рекам и озерам для маломерных судов. Это значит, что лодкам и катерам будет запрещено выходить на водоемы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

- Завершение навигации обусловлено понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением ветро-волнового режима и скорым началом ледостава, - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Начиная с 16 ноября выходить на реки и озера разрешено только специальным судам, которые проводят аварийно-спасательные либо другие неотложные работы.

Закрытие навигации связно с большим риском. При низких температурах на поверхности воды быстро образуется шуга, из-за чего лодка или катер просто не сможет двигаться. А ПВХ-лодки и вовсе могут не выдержать низких температур.

В МЧС отметили, что в этом году количество происшествий на воде уменьшилось на 23 процента, а количество погибших - на 24 процента.