«Главстрой Санкт-Петербург» и Газпромбанк заключили договор о проектном финансировании на 99 млрд рублей. Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург» и Газпромбанк подписали договор об увеличении кредитно-документарного лимита в рамках действующего проектного финансирования и открытии новой кредитной линии на строительство объектов жилой, социальной и транспортной инфраструктуры. Сумма лимита составила более 99 млрд рублей.

Кредитный лимит выделен на строительство 45 жилых домов общей площадью свыше 860 тыс. м², 9 социальных объектов, а также развития транспортной инфраструктуры в жилых районах «Северная долина» и «Юнтолово». Соглашение было подписано заместителем управляющего Северо-Западным филиалом Газпромбанка Владимиром Чекурдой и генеральным директором «Главстрой Санкт-Петербург» Александром Лелиным. Данное решение обеспечило объекты застройщика стабильным финансированием до 2025 года.

В соответствии с соглашением в рамках развития территории жилого комплекса «Юнтолово» в Приморском районе проектное финансирование выделено на строительство трех кварталов, которые включают 30 жилых домов общей площадью более 600 тыс. м², трех детских садов на 680 мест, двух школ на 2025 учащихся, поликлиники и пяти паркингов. Помимо жилых корпусов и социальных объектов в лимиты финансирования включены все необходимые работы по благоустройству и созданию зон рекреации. В жилом комплексе «Северная долина» в Выборгском районе Санкт-Петербурга денежные средства пойдут на строительство 15 жилых домов и паркинга общей площадью более 260 тыс. м², двух садов на 560 мест, одной из самых больших школ города, рассчитанной на 1750 мест, а также 3 новых дорог.

В 2019 году «Главстрой Санкт-Петербург» и Газпромбанк заключили крупнейший договор проектного финансирования на 30 млрд рублей. Таким образом, к настоящему моменту банк профинансировал строительство 23 жилых домов площадью более 320 тыс. м² и транспортной инфраструктуры в жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово».

ЖК «Юнтолово». Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

«Мы благодарны нашему ключевому партнеру Газпромбанку за поддержку. Подписание договора о проектном финансировании позволяет нам продолжать долгосрочно развивать территории наших жилых комплексов в Выборгском и Приморском районах города, строя качественное жилье, важные социальные и транспортные объекты. Мы, как ответственный игрок рынка жилищного строительства, одним из первых в городе приступили к продаже строящегося жилья через счета эскроу. Сегодня продажа всех квартир в ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» ведется с применением эскроу-счетов, что надежно защищает средства наших клиентов» — сообщил Александр Лелин.

«Увеличение кредитного лимита по действующему договору подтверждает высокий уровень сотрудничества между Газпромбанком и «Главстрой Санкт-Петербург». Газпромбанк всегда выступает надежным партнером крупнейших девелоперских компаний, способствуя реализации крупных проектов развития территории», - отметил Владимир Чекурда.

«За последние годы Газпромбанком накоплен большой опыт финансирования объектов жилищного строительства, в значительной степени благодаря сотрудничеству с нашим стратегическим партнером в Санкт-Петербурге – компанией «Главстрой Санкт-Петербург». Особенность реализации подобных проектов - комплексное освоение территорий. С одной стороны, это позволяет обеспечить новоселов сформированной действующей транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой практически сразу после заселения, обеспечивая уровень жизни, соответствующий современным требованиям к комфорту и безопасности. С другой - такой подход способствует дальнейшему развитию жилищного строительства в регионе и строительной отрасли в целом», - подчеркнул Первый Вице-Президент Газпромбанка Александр Ушков.