Отец с двухлетним сыном погибли в лобовом ДТП на Мурманском шоссе под Петербургом

Мужчина и ребенок погибли в лобовом ДТП на Мурманском шоссе / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Смертельная авария произошла на Мурманском шоссе под Санкт-Петербургом. В одиннадцатом часу вечера 27 февраля 2023 года на 100-м километре трассы "Кола" лоб в лоб столкнулись "Ренж Ровер" и "Дэу Нексия". В последней машине находилась семья: папа, мама, девочка и маленький двухлетний мальчик. Двое погибли. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 22:23 часа по трассе ехал автомобиль "Ренж Ровер", за рулем которого находился 45-летний мужчина. Он начал совершать обгон автомобилей и выехал на полосу встречного движения, где врезался в едущий навстречу автомобиль "Дэу Нексия".

В итоге водитель "Нексии", 35-летний мужчина, а также его двухлетний сын погибли на месте. В автомобили находились 26-летняя супруга водителя и их семилетняя дочь. Обеих в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Погибшие оказались зажаты в автомобиле, смятом после столкновения. Для того, чтобы достать тела, на место ДТП прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы ЛО. Они деблокировали погибших и передали сотрудникам полиции.

Водитель "Ренж Ровера" не пострадал. Полиция проводит проверку. Возбуждено уголовное дело.