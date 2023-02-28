Заглянуть в дом мечты: Как заранее узнать, какая квартира тебя ждет

В ЖК «Юнтолово» открылся шоурум. Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Проще один раз увидеть, чем сто раз услышать! Именно поэтому «Главстрой Санкт-Петербург» открыл большой шоурум для возможных покупателей квартир в ЖК «Юнтолово» в Приморском районе Петербурга. Теперь люди могут лично прийти осмотреть два варианта отделки будущих квартир в квартале, а также предчистовую отделку White Box.

Место для знакомства с квартирами мечты находится всего в 5 минутах от офиса продаж «Главстрой Санкт-Петербург» - в 11-ом корпусе шестой очереди экорайона «Юнтолово». Покупатели могут осмотреть три демоквартиры, где выполнены сразу несколько вариантов полной отделки от застройщика - «Комфорт Темный», «Комфорт Светлый», а также предчистовая отделка White Box.

Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Первая представляет собой уютную евро-двухкомнатную квартиру площадью 36,91 м² с кухней-гостиной. Отделка «Комфорт Светлый» выполнена в классической «единичке» с общим метражом в 40,21 м². Для более полного впечатления оба варианта обставлены мебелью, техникой и множеством мелочей, необходимых в каждом доме. Все это помогает гостям шоурума вживую увидеть возможные стили оформления и дизайнерские решения в своей будущей квартире.

Одна из особенностей шоурума - демоквартира с предчистовой отделкой White Box. На ее стенах классической однокомнатной квартиры площадью 34,01 м² нанесена графическая визуализация возможной меблировки.

Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Все три варианта отделки доступны в строящимся квартале «Юнтолово Comfort». Это место спроектировано согласно европейским принципам организации комфортного пространства: продуманные планировки квартир, большие окна, дизайнерские холлы в парадных, удобные колясочные и кладовые комнаты на первых этажах, система умного дома. Закрытые дворы без посторонних и машин специально созданы для приватного отдыха жителей. С помощью необычного применения экологичных материалов и повсеместному озеленению известное архитектурное бюро «А.Лен» создает в квартале неповторимый стиль, который будет подчеркнут различными арт-объектами.